Reisefølget, på totalt 43 personer fra Landås i Bergen, sitter i hjemmekarantene i påvente av å få svar på om de er smittet av koronavirus.

Det var BA som først omtalte saken.

Flere i reisefølget skal være forkjølet.

BA opplyser at minst én person i hver av familiene, som var på skiferie, er blitt testet for koronasmitte etter at de kom hjem søndag.

Elever i karantene

Prøvesvarene er forventet å være klar tirsdag kveld eller onsdag.

Rektor Børje Helander fra Landås skole bekrefter til BA at tre elever fra skolen er i karantene sammen med sine familier.

– Jeg har vært i kontakt med en mor som fortalte at hun og resten av familien har det helt fint. De viser ikke noen tegn til symptomer på sykdom, sier Helander til BA.

I tillegg til de tre elevene ved Landås skole, bekrefter rektor ved Gimle oppveksttun, Nina Løvestad, at mellom fem og seks elever ved skolen er borte i forbindelse med viruset.

– Alle har vært på samme reise. Elevene skal bli testet for koronasmitte. Hvis prøven er negativ, skal de i teorien komme tilbake til skolen så fort som mulig, sier Løvestad til BA.

32 smittet i Norge

Tirsdag ble det bekreftet tre nye tilfeller av korona-viruset i Norge.

To av dem er i Drammen, og den siste er en ny ansatt ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus.

Det er så langt bekreftet 32 smittede i Norge.

Helsedirektoratet sier vi må forvente en større risiko for lokal spredning av korona-viruset i Norge. Samtidig oppfordrer de nordmenn til en stor dugnad for å unngå smitte.

Saken oppdateres!