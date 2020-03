– Tankesettet til spillerne forandrer seg nok i takt med forutsetningene

– Psykologi er et veldig viktig og lite målbart element i fotball. Uten å ha noe håndfast å forholde meg til er det min bestemte oppfatning at lag som kjemper om samme mål ofte kopierer hverandres resultater

– Hva tenker du om kampene som skal spilles søndag? Tror du trenden fortsetter?

– Det vil i hvert fall ikke overraske meg, sier Stamsø-Møller.

Søndag kan det nemlig skje igjen når Chelsea først huser Everton til «The Carlo Ancelotti-derby» på Stamford Bridge klokken 15.00, før Manchester United tar imot byrivalene City til Manchester-derby 17.30.

Under finner du tallmaterialet som viser funnene som danner grunnlag for artikkelen.

Status ved nyttår:

4. Chelsea, 35 p, 7+

5. Man Utd, 31 p, 9+

Runde 21:

Chelsea: 1-1 borte mot Brighton i tidligkampen lørdag åpner opp for at United kan ta innpå.

Man Utd: 0-2 borte mot Arsenal i senkampen lørdag fører til at Chelsea drar fra med ett poeng.

Runde 22:

Chelsea: 3-0-seier hjemme mot Burnley i 16-runden lørdag.

Man Utd: 4-0-seier hjemme mot Norwich i 16-runden lørdag. Det eneste tilfellet hvor lagene har spilt hver sin kamp på samme tidspunkt. Poengstatus mellom lagene opprettholdes.

Runde 23:

Chelsea: 0-1-tap borte mot Newcastle i senkampen lørdag åpner for at United kan ta innpå.

Man Utd: 0-2-tap borte mot Liverpol søndag fører til at poengstatus opprettholdes.

Runde 24:

Chelsea: 2-2 hjemme mot Arsenal tirsdag kveld åpner opp for at United kan ta innpå.

Man Utd: 0-2-tap hjemme mot Burnley onsdag kveld fører til at Chelsea drar fra med ett poeng.

Runde 25:

Chelsea: 2-2 borte mot Leicester i tidligkampen lørdag åpner opp for at United kan ta innpå.

Man Utd: 0-0 hjemme mot Wolves i senkampen lørdag fører til at poengstatus opprettholdes.

Runde 26:

Chelsea-Man Utd 0-2. Manchester United inn tre poeng etter seier i den innbyrdes kampen. Dette er den eneste anledningen der de har tatt innpå Chelsea i en Premier League-runde i 2020.

Runde 27:

Chelsea: 2-1-seier hjemme mot Tottenham lørdag betyr at United må vinne sin kamp for å holde følge.

Man Utd: 3-0-seier hjemme mot Watford søndag fører til at poengstatus opprettholdes.

Runde 28:

Chelsea: 2-0 borte mot Bournemouth lørdag åpner for at United kan ta innpå.

Man Utd: 1-1 borte mot Everton søndag fører til at poengstatus opprettholdes.

Status før 29. Premier League-runde:

4. Chelsea, 45 p, 8+

5. Man Utd, 42 p, 12+

Chelsea møter Everton 15.00. Manchester United møter Manchester City 17.30.

