Helse- og omsorgsminister møtte i dag flere selskaper fra næringslivet for å diskutere hvordan helsetjenesten kan få best mulig tilgang på nødvendig utstyr.

På grunn av Koronaviruset har blant annet munnbind og desinfiserende midler blitt revet ut av apotekene.

I hele verden er leveransen av utstyr til helsetjenesten redusert. Derfor ber helseministeren næringslivet bidra til å sikre at helsetjenesten har tilgang på for eksempel smittevernutstyr.

– Vi forbereder helsetjenesten på at 25 prosent av befolkningen kan bli smittet, sier Høie til TV 2.

Positivt møte

Helseministeren sier møtet med næringslivet har vært positivt.

– Jeg sitter igjen med et inntrykk av at næringslivet virkelig vil bidra i denne vanskelige situasjonen. Vi skal løse disse utfordringene sammen, sier Høie.

Under møtet skulle næringslivet svare på tre spørsmål. Det ene handlet om de har utstyr på lager, om de har virksomheter som kan produsere utstyr, eller om de har andre løsninger.

– Jeg opplevde at vi fikk positive svar på alle spørsmålene, sier Høie.

Videre forklarer han at det er utfordringer knyttet til beskyttelsesutstyr, uansett om det blir et større smitteutbrudd i Norge eller ikke. Fra nå vil det bli rasjonering på utstyr.

– Det internasjonale markedet har tørket inn. Dette er utstyr vi bruker i helsevesenet hver dag. Vi må jobbe med å bygge opp lageret, sier Høie.

Fyller på

Koronaviruset har fått flere til å storhandle desinfiserende midler på apotekene. Noen av apotekene er allerede tomme.

– Vi har bestilt mer inn til lageret nå, så vi sender ut påfyll med en gang. En del av apotekene gikk tomme over hele Norge, sier kommunikasjonsjef Kjersti Solberg Ofstad ved Apotek 1.

Likevel understreker hun at helsemyndighetens første er råd er god håndvask med såpe.

– Antibac og andre desinfiserende midler er et godt alternativ hvis du er på farten, sier Ofstad.

De har også tatt sine forhåndsregler. Allerede i forrige uke økte de lagerbeholdningen på andre produkter en kan trenge i forbindelse med virussykdom.

– Vi har sørget for at vi også har mer enn normalt av har lindrende produkter, som for eksempel Paracet, sier Ofstad.