Mercedes er godt i gang med en storsatsing på elektriske drivlinjer, både i form av ladbare hybrider og helelektriske modeller.

Innen et par år skal Daimler-konsernet, som blant annet eier Mercedes-Benz, investere så mye som 100 milliarder kroner på dette.

Den nye stor-SUVen GLE 350de er blant de aller hotteste nyhetene på den ladbare fronten om dagen, med en elektrisk rekkevidde på inntil 99 kilometer.

Nå introduserer selskapet tre nye ladbare biler, som er blant modellene som rekrutterer flest nye kunder til merket. Vi snakker om kompakt-SUVen GLA og firedørscoupéen CLA.

Klasseledende rekkevidde

Nærmere bestemt er det GLA 250 e, CLA 250 e og CLA 250 e Shooting Brake, som er de siste nyhetene i den ladbare EQ Power-serien til Mercedes.

Drivlinjen på de tre modellene er identisk, og består av en 1,3 liters bensinmotor i bunn. Den får hjelp fra en elmotor som yter 75 kW, noe som betyr en samlet systemeffekt på 218 hk og 450 Nm.

Dette er CLA Shooting Brake med ren bensinmotor under panseret. Til våren kommer den som ladbar hybrid.

Bilene blir utstyrt med en vannavkjølt batteripakke på 15,6 kWt – som er størst i segmentet.

Den elektriske rekkevidden varierer noe mellom modellene. Det er CLA 250 e coupé som får lengst rekkevidde, med inntil 69 kilometer.

CLA Shooting Brake er oppgitt til maks 68 kilometer, mens GLA skal klare inntil 61 kilometer på ren strøm.

Slik ser det ut på innsiden av nye CLA.

Hurtiglading

Alle bilene har en elektrisk toppfart på 140 km/t. Så med norske fartsgrenser kan du i praksis kjøre nykommeren som ren elbil.

CLA 250 e klarer 0-100 km/t på 6,8 sekunder. Toppfarten er 240 km/t, mens offisielt forbruk er oppgitt til snille 0,14 liter/mil.

De kompakte EQ Power-modellene kan lades med både vekselstrøm (AC) og likestrøm (DC), der sistnevnte med 24 kW kun bruker 25 minutter fra 10-80 prosent.

Fra en ladeboks som leverer 7,4 kW gjennomføres lading på 1 time og 45 minutter fra 10-100 prosent.

Den ladbare versjonen av GLA (bildet) og CLA kan dra henger på opptil 1.600 kg.

Ulike kjøreprogram

For å optimalisere bagasjeromsplassen er eksosanlegget fullstendig redesignet. Fremfor å strekke seg til enden av bilen, avsluttes det nå midt under kjøretøyet.

Drivstofftanken er integrert i installasjonsrommet for akselen, noe som gjør at batteriet kan plasseres under baksetene. Dette resulterer i minimalt tap av bagasjeromsplass sammenlignet med søstermodellene og sikrer et helt flatt gulv.

Slik ser CLA ut når AMG får gjøre sin del av jobben. Under panseret sitter 421 hk.

Det nye brukergrensesnittet MBUX er også på plass, med funksjoner som stemmestyring og augmented reality-navigasjon. Et nytt, elektrisk program introduseres til nykommerne og gjør at forbrenningsmotoren kun starter ved kick-down. I dette programmet kan man også styre mengden regenerering via to hendler bak rattet.

Via Dynamic select-bryteren i midtkonsollen, har man de tradisjonelle valgene komfort-, ECO- og Sport slik at man kan velge mellom 100 prosent utslippsfri drift, hybriddrift, eller forbrenningsmodus, for å spare batteri til bynære strøk.

Både GLA og CLA 250 e prises til våren, og modellene ventes til Norge kort tid etter.

Nye CLA 250 e får klasseledende rekkevidde – og kan kjøres opptil 69 kilometer på ren strøm.

