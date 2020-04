Legen ba Petter samle hele familien til avskjed

Hjemme hos Petter og Grethe Spolén smiler de i sofaen. Noe de har hatt god grunn til i nærmere ti år. For her i familien tok de i grunnen et farvel. I februar for vel ti år siden.

Verste diagnose

Trebarnsfaren i Steinkjer hadde lenge kjent på ubehaget. Det begynte å bli vondt å spise. Etterhvert vondt å sitte. En legesjekk tvang seg fram.

Det endte med hasteinnleggelse på St Olavs hospital i Trondheim.

SOMMEREN HAN TRODDE BLE DEN SISTE: Petter (41 på det tidspunktet) hadde fått dommen. Samle familien, var legens råd Foto privat

– Da var du veldig dårlig, minnes lege Eva Hofsli, vi så en svulst i bukspyttkjertelen, og vi oppdaget også spredning til levra. Leverfunksjonen var veldig dårlig, og vi tvilte egentlig på om vi kunne behandle deg. Prognosen var elendig.

Legen har i alle de ti årene vært Petters trygge kontaktpunkt på St Olavs.

– Jeg foretrekker å gå hit for en jevnlig kontroll selv om jeg har følt meg frisk i mange år nå, forteller Petter.

Han har noen få ettervirkninger etter all julingen kroppen hans har fått. Men stort sett lever han og kona sine aller beste og gladeste år. Med god grunn. Han overlevde en diagnose de færreste gjør.

Verver russ

På Heimdal videregående skole forteller Petter de mange frammøtte i auditoriet om sin skjebne.

– Jeg fikk faktisk beskjed av legen min om å samle familien og de nærmeste, si det som måtte sies, og gjøre det som måtte gjøres. Det var ikke noe håp.

DEN TRYGGE KONTAKTEN : Gjennom ti år har pasient Petter Spolén gått hos kreftlege Eva Hofsli på St Olavs hospital i Trondheim. Foto: Jan Arne Austad

Spredt snufsing høres fra ungdommene mens han forteller. Mange her i rommet har noen i familie eller nærmiljø som har eller har hatt kreft. Med det samme foredraget startet, ba Petter de reise seg som kjenner noen kreftsyke. Det var få som ble sittende.

– En sterk historie å høre, sier aksjonsleder for russen på skolen, Martine Abelsen Bøhle (19), den får deg til å tenke litt over livet. Det gir oss motivasjon til å stå på.

Det pågår en slags konkurranse mellom skolene, og de ulike årskullene. Russen i Norge har samlet inn 300 millioner kroner til aksjonen Krafttak mot kreft.

– Vi håper på å samle inn mer enn 200.000 kroner, sier Martine (19), og det virker som folk synes det litt kult her på Heimdal å melde seg som bøssebærer. Det er kult, synes jeg.

RØRENDE Å HØRE: Russ på Heimdal vgs Martine Abelsen Bøhle satte pris på at den nå friskmeldte Petter Spolén holdt et foredrag om sin sykdom for elevene. Hun er aksjonsleder på skolen, og håper på at de klarer å samle inn over 200.000 kroner til Krafttak mot kreft.

De svarteste diagnosene

For de som får brystkreft er det gode prognoser. Ni av ti overlever. For de som får bukspyttkjertelkreft er det motsatt. Ni av ti dør. Den tiende lever i maks fem år.

Legene fortalte Petter dette. Og sa at de ville likevel prøve med behandling.

– Det som var realistisk var å prøve oss fram med cellegift, for kanskje å oppnå noen måneders, eventuelt et års ekstra levetid, forteller onkolog Eva Hofsli.