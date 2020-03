Mener denne logoen beviser at han ledet Norges farligste gjeng

I tillegg har navnet Young Bloods blitt brukt i SMS-er mellom personer i miljøet før politiet begynte å bruke det.

Hentet fra rapgruppe

Gjenglederens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, sier til TV 2 at logoen er hentet fra rapgruppen Dipset, som han sier er populær på Holmlia.

– Vi bestrider ikke at utgangspunktet for denne logoen kommer fra en rapgruppe, men den er bearbeidet ved at det er skrevet på «Holmlia» og «Young Bloods» i ettertid, sier politiadvokat Bakken.

Advokat Bratlien mener påstanden om åtte års fengsel for hans klient er helt feil.

– Påstanden har ikke forankring i fast høyesterettspraksis. Den vitner om dårlig juridisk skjønn og et ekstremt stort press for å få et synlig resultat. Saken har mange mulige utfall. Vårt syn vil retten få i morgen, sier Bratlien, som holder sin prosedyre torsdag.

Også tre andre menn med tilknytning til Young Bloods står tiltalt i saken. For dem har aktor bedt om fengselsstraffer fra to år og opp til fem år og seks måneder. De nekter alle straffskyld.