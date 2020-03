Egentlig skulle den vært avduket foran et hav av biljournalister fra hele verden, på bilutstillingen i Genéve. I stedet sørget korona-viruset for at hele messen ble avlyst. Men 911 Turbo S ble selvsagt avduket likevel.

Strengt tatt er det uansett ikke den fysiske tilstedeværelsen som imponerer mest her. 911 er liksom 911 – omtrent uansett hvilke årstall.

Mange vil følgelig knapt klare å skille nykommeren fra forrige generasjon.

Begynner du å lese litt på fakta om bilen, derimot, så skjønner du at dette ikke er snakk om en forsiktig endring.

Her er det nemlig ytelser, effekt og prestasjoner som kan få gåsehuden til å komme umiddelbart.

Alle som liker Porsche, og de blir det bare flere og flere av i Norge, har ventet i spenning på den nye Turbo-modellen. Selv om også innstegsmodellen av 911 nå har turbo – er det bare toppmodellen som får Turbo i selve modellnavnet.

Her er den! Porsche 911 Turbo S går rett inn på ønskelista til tusenvis av nordmenn.

Mye høyere effekt

Nykommeren har en 3,8-liters boxermotor – en motor som bidrar mye til at vi med full dekning kan si at dette er den kraftigste og raskeste 911 Turbo S noensinne.

Den får forresten ikke noen elektrisk hjelp i form av en elmotor, for de som lurte på det. Ryktene vil ha det til at hybridisering er aktuelt når det er tid for en facelift om fire-fem år. Men inntil da er det "fri eksos".

Selv om 3,8-liter er samme volum som før – er effekten økt kraftig. Nå byr den på 650 hk. Det er 70 hk mer enn forgjengeren. Et skikkelig løft, med andre ord.

Dreiemomentet er på sin side 800 Nm. Også det et betydelig løft fra tidligere.

Kreftene serveres via en åttetrinns PDK-automatgirkasse som er laget eksklusivt for Turbo-modellene. Og ja, alle hjulene må bidra for å plante disse monsterkreftene i bakken!

Voldsomme ytelser

Med launch control klarer Turbo S nå øvelsen fra 0-100 km/t spinnville 2,7 sekunder. Det er 0,2 sekunder raskere enn forgjengeren.

Her skal vi også legge til at Porsche, i motsetningen til en del andre, er konservative med sine 0-100-tall. Bli derfor ikke overrasket om noen legger ut videoer på YouTube, der det går enda kjappere.

Vi fortsetter like godt fråtsingen i ytelser og tall. Kvartmila skal den for eksempel tilbakelegge på 10,5 sekunder. Da viser speedometeret over 200 km/t – for den farten trengs det nemlig knappe 9 sekunder på å oppnå.

Toppfarten når du ikke før du ser 330 km/t lyse mot deg i det digitale instrumentpanelet (som imidlertid fortsatt har en analog turteller).

Ikke ille dette, for en bil med fire seter og ordentlig bagasjerom!

Her er det bredt og lavt. Porsche 911 utstråler kraftige muskler fra denne vinkelen. Og det er den vinkelen du kommer til å se den mest fra ...

God i svingene

Med motoren plassert bak, sikres den unike kjørefølelsen Porsche 911 har stått som ambassadør for i en årrekke. En ny generasjon av Porsche Active Suspension Management (PASM) sørger for raskere og mer presis demperjustering. Det skal hindre krenging – samtidig som den øker veigrepet og styrefølelse.

Vil du virkelig sette rundetider, kan du også bestille sportsunderstellet som er senket ytterligere 10 mm.

Et eget sportseksosanlegg er også mulig å få tak i, selvsagt.

Du får selvsagt Turbo S som cabriolet, også.

Breddet ekstra

Som tidligere nevnt er det ikke de helt store grepene som er gjort med tanke på design. Men utvendig vil du kjenne igjen Turbo-modellene på spoileren bak, luftinntakene på de brede bakskjermene, en litt annerledes formet frontfanger og enbolts-felgene. Dessuten har front-LED-lyktene mørk bakgrunn.

Turbo-modellene er også breddet ytterligere, enn både forgjengerne og de andre utgavene av 911.

Du får også forskjellige størrelse på felgene. Foran er det 20" med 255/35-dekk – mens de voldsomme felgene bak måler 21" og byr på dekkdimensjon på 315/30. Det er bredt!

Coupe og cabriolet

Innvendig er det ikke så mye nytt fra tidligere modellen. Det betyr blant annet at du får flere skjermer, inkludert hovedskjermen på 10,9 tommer. Porsche Communication Management (PCM) infotainment systemet inkluderer også integrasjon mot Porsche Track Precision app-en. Som er fin å ha på bane.

Turbo S blir tilgjengelig både i coupe og cabriolet – med planlagt lansering mot høsten 2020.

Prisene i Norge er ikke klare enda. Men vær forberedt på minst 2,5 millioner kroner for en Turbo - og noen hundre tusen kroner til på Turbo S ...

