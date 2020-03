– Trine har først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre sin egen posisjon

UT MOT SKEI GRANDE: Atle Hamar gir sin fulle støtte til Ola Elvestuen. Foto: Ned Alley

– Mener du Skei Grande tok inn Abid Raja og Sveninung Rotevatn for å sikre sin egen posisjon?

– Ja, som sagt, jeg støtter Ola Elvestuen fullt og helt.

– Håper du Ola Elvestuen fortsetter som nestleder?

– Jeg håper Ola fortsetter som nestleder, og han gjorde en fenomenal jobb som klima- og miljøminister både nasjonalt og internasjonalt. Han har en stor ære for at klimaforhandlingene kom så langt som de kom.

– Ola Elvestuen er hel ved. Han setter seg alltid godt inn i sakene og har en enorm kunnskap, sier Hamar.

Jarl Alnæs er mangeårig leder i Grünerløkka Venstre og anses som en nestor i Oslo Venstre. Han sier han i alle andre interne saker i Venstre ikke ville kommentert, men denne saken opprører han så sterkt at han ikke kan la være.

– Ola har vært den beste miljøvernministeren vi har hatt. Det er ikke noe faglig grunnlag for å vrake han. Jeg skal ikke spekulere i grunnen, men det var uklokt og urimelig.

– Han har gjort en fantastisk jobb internasjonalt og den skal det være vanskelig å følge, sier Alnæs til TV 2.

Han er også sterkt kritisk til prosessen.

– Dette gikk fort og det ble bestemt uten at Ola var med i diskusjonen, og slik driver man ikke personalpolitikk, sier Alnæs.

Skei Grande: – Krav om fornyelse

TV 2 har spurt om et intervju med Trine Skei Grande om saken. Hun svarer på Elvestuens uttalelser i en e-post.

– Ola har gjort og gjør fremdeles en formidabel jobb som politiker for Venstre. Takket være ham har vi nå fått på plass det mest ambisiøse klimamålet noensinne, noe som gjør at Norge har inntatt den grønne ledertrøya i klimapolitikken internasjonalt og vi er i gang med en omlegging av bilparken og samferdselspolitikken i grønn retning i et omfang som er unikt i verdens målestokk. Ola har jobbet med å tilrettelegge for elbiler, trikk, buss og bane både økonomisk og praktisk helt siden han var bystyremedlem i Oslo og leder av energi og miljøkomiteen på Stortinget . Han har tatt klima og miljøkampen både på kammerset i regjering og i offentligheten. Og han fortsetter kampen for klima og miljø nå på Stortinget. Det trengs, ikke minst nå når vi skal sikre at det ikke skal bores etter olje lenger nord, skriver Skei Grande.

Hun skriver at hun forstår at Elvestuen er skuffet.

– Når det er sagt, skjønner jeg at han er skuffet, men partiet har over lang tid vært tydelig i kravet om fornyelse. I prosessen med ny regjeringsdannelse er det nok også flere enn Ola som har grunn til å være skuffet. Det ble gjort store utskiftninger hvor vi la til grunn både kompetanse, kjønn, alder og geografi.

Skei Grande avslutter e-posten slik:

– Mitt mål er et større Venstre som også vil gi flere fremskutte posisjoner. Med økende utslag av klimaendringer, økende populisme og polarisering, trengs et større grønt og liberalt parti som Venstre mer enn noensinne, skriver Venstre-lederen.

SAMMEN: Her fra en av de siste opptrednene Skei Grande og Elvestuen hadde sammen i regjering. Foto: Ole Berg-rusten

Nestleder-kamp

Selv om lederstriden anses å være mer eller mindre avblåst, slik TV 2 skrev i januar, er kampen om nestledervervene stridens kjerne.

Abid Raja og Sveinung Rotevatn har vært de navnene flest har spilt inn til valgkomiteen, og i tillegg har stortingsrepresentant Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø blitt pekt på som nestlederkandidater.

Dagens nestledere Ola Elvestuen og Terje Breivik har stilt seg til disposisjon for valgkomiteen.

I kretsen rundt Elvestuen argumenteres det for at ikke alle tre i ledertrioen bør sitte i regjering. Det åpner for at Elvestuen får fortsette, eller at Guri Melby blir nestleder.