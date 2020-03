Før helgen meldte flere medier at Premier League-sesongen kunne bli avlyst på grunn av koronaviruset, noe Liverpool-manager Jürgen Klopp har liten tro på skjer.

Den siste utviklingen er at ligaen etter alt å dømme vil fortsette frem til mai, men at Jordan Henderson muligens må løfte ligatrofeet foran tomme tribuner.

Det er nemlig besluttet å følge helsemyndighetenes råd rundt store arrangementer også i Premier League, melder blant annet Express og The Guardian.

Skulle britiske myndigheter avlyse alle store arrangementer i en måned eller lenger, vil fotballkamper spilles bak lukkede dører. Det betyr at Liverpools kamper vil bli spilt som planlagt, og at de vil bli kronet ligavinnere i mai, dersom det blir tilfellet.

Det gjør også gjennomføringen av bussparaden i etterkant usikker, der det er forventet å komme minst 100.000 Liverpool-supportere.

Det pågår fremdeles samtaler mellom ligaen og myndighetene, og det er ikke tatt noen endelig beslutning. Det arbeides med å finne en løsning som gjør at Premier League kan fullføres til tross for en eventuell koronaspredning, skriver The Guardian.