Liverpools ubeseirede rekke stoppet opp på 44 ligakamper da de ble smadret 0-3 av bunnlaget Watford på bortebane lørdag.

– Jeg gleder meg til fortsettelsen nå. Om det bare er «back on track» eller om det kommer til å prege dem, for de har ikke sett bra ut. De har sett trege ut og med lav energi. Det er ikke sånn som vi er vant til. Så spørs det om det brer seg usikkerhet eller vinnermentalitet, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i nyeste episode av Premier League-podkasten.

Den tidligere Tottenham-målvakten mener de suverene serielederne i Premier League har vist svakhetstegn den siste tiden, til tross for at de røde har en ledelse på 22 poeng ned til andreplass.

– Det er gøy at det skjer noe spesielt, men for Liverpool er det store spørsmålet om det var «one off» eller vi har sett begynnelsen på et eller annet som ikke er bra. Det synes jeg faktisk vi har gjort, sier Thorstvedt.

– Nå er det bare å komme «back on track» og begynne å spille som de har gjort, for det har skjedd noe i kampene før Watford mot West Ham, Norwich og kanskje til og med Atlético Madrid (0-1-tap). Selv om de ikke var dårlige mot Atlético, er det ikke sånn vi er vant til å se Liverpool, mener Thorstvedt.

Klopp: – Fortalte hva jeg tenkte

Liverpool har nå viktige dager foran seg. Først er det Chelsea i FA-cupens femte runde, før Bournemouth venter i Premier League lørdag. Onsdag neste uke må de snu 0-1 mot Atlético for å ta seg videre i Champions League.

Jürgen Klopp forteller at han så Watford-kampen i reprise samme kveld.

– Rett etter kampen hadde jeg et møte med spillerne, men det var morgenen etter at jeg fortalte hva jeg tenkte om det jeg så. Denne kampen var viktig å se om igjen for å forstå hva som skjedde. Det hjalp å se den igjen. Det kan hende at jeg blir forbannet, men det skjedde ikke på dette møtet, sier Liverpool-manageren på pressekonferansen før kampen mot Chelsea.

Klopp er sikker på at spillerne hans er klare til å slå tilbake, og han mener at han ville vært en «ekte idiot» om han ikke stolte på spillerne.

– Det ville vært veldig merkelig om jeg skulle komme inn på møtet og kjefte på spillerne som om de hadde tapt ti kamper på rad på grunn av dårlig holdning, sier Liverpool-manageren, som utelukker at laguttaket mot Chelsea blir påvirket av at det ble et sjelden tap for Watford.