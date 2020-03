2020 har begynt veldig bra for Audi. I årets to første måneder har deres elbil e-tron vært bestselgeren. Nå kommer en annen viktig nyhet. Nemlig A3 som tradisjonelt selger godt i Norge.

Audi A3 dukket opp første gang i 1996 og flyttet med sin inntreden inngangen til premium-segmentet nedover til kompakt-klassen.

Bilen ble raskt en stor suksess her i Norge. Siden har suksessen fortsatt. Nå er det klart for en helt ny utgave. Den fjerde i rekken.

Fortsatt med kompakte proporsjoner og et sportslig design. I fronten kjenner vi igjen den brede «Singleframe»-grillen. De store luftinntakene i fronten bidrar til det sporty utseendet. Hjulbuene er tydelig markert og skulderlinjen framhever sidelinjen fra frontlykter til baklykter. Flaten under er buet innover – noe som er et nytt element i Audis designspråk.

Digitale kjørelys som en del av LED-Matrix-lyktene er en annen nyhet. De har et mønster satt sammen av tre ganger fem LED-segmenter. Det gir den nye Audi A3 en spesiell lyssignatur.

Den sportslige designen fortsetter i interiøret. En ny girvelger, dekorelementer av aluminium eller karbon, markante dørhåndtak og instrumenter med «black-panel»-utseende gir et stilig inntrykk. For første gang brukes setetrekk av resirkulerte PET-plastflasker, med kontrastsømmer.

Nye, sporty og skarpere linjer preger den nye Audi A3

Digitalisert betjening

Kupeen i A3 Sportback er førerfokusert. Her brukes elementer fra Audis større modeller, med for eksempel et 10,1-tommers touchskjerm sentralt i midtkonsollen som standard. Systemet har håndskriftgjenkjenning, gir akustisk tilbakemelding, og kan styres med tale.

Instrumentpanelet er digitalt i alle utgavene av A3, og med «Audi Virtual Cockpit» gir det mulighet til stor navigasjonskartvisning rett foran rattet. I «Plus»-utgaven er størrelsen 12,3 tommer, og instrumentene har tre forskjellige visninger – blant annet en ekstra sportslig variant.

Head-up-display kan leveres som ekstrautstyr.

Ti ganger så høy datakraft

MMI-betjeningssystemet er basert på tredje generasjon av det modulære infotainmentsystemet, med ti ganger mer datakraft enn i forrige utgave. Systemet håndterer alle «connectivity»-funksjonene, for eksempel telefoni og «Audi Connect»-tjenester med «LTE Advanced»-hastighet, og har også integrert WLAN-aksesspunkt.

Personlige innstillinger kan lagres i brukerprofiler – alt fra klimatisering til seteposisjon, navigasjonsmål og foretrukne medievalg.

Ruteveiledning er blitt enklere: Navigasjonssystemet kan varsle om kommende trafikkutvikling, og har høyoppløste satellittbilder fra Google Earth, inkludert detaljerte 3D-modeller av mange europeiske storbyer.

Finner ledige parkeringsplasser

«Car-to-X»-tjenester er også en del av de digitale tjenestene. Basert på sanntidsinformasjon får sjåføren for eksempel hjelp til å finne ledige parkeringsplasser.

Smarttelefonen koples til A3 Sportback med «myAudi»-appen, «Apple Car Play» eller «Android Auto», eller med «Audi Phone Box». Sistnevnte kobler telefonen til bilens antenne, og lader kompatible telefoner med induksjon.

Like etter lanseringen vil også en «Audi Connect»-nøkkel bli lansert, som gjør det mulig å åpne og starte bilen ved hjelp av en Android-smarttelefon.

Interiøret er også helt nytt i Audi A3, med inspirasjon fra større modeller.

Motorene

Audi A3 Sportback blir lansert i Europa med tre ulike motorer. En 1,5 TFSI-motor med 150 hk, en 2,0 TDI med enten 116 eller 150 hk. Lanseringsmodellene har forhjulsdrift og en sekstrinns manuell girkasse, eller en syvtrinns S-tronic dobbeltclutchkasse som tilvalg.

Kort tid etter lanseringen blir flere drivlinjer lansert, deriblant elektrifiserte og versjoner med quattro firehjulsdrift.

Til Norge blir det imidlertid ikke så mange motoralternativer. Her blir ladbar hybrid klart viktigst.

– Vi forventer særlig stor etterspørsel etter nye A3 TFSIe, som er den ladbare hybriden, sier Elin Sinervo, direktør for Audi Norge i Harald A. Møller AS.

Hun legger til:

– Vi har fornyet hele modellporteføljen vår, samtidig som utvalget av elektrifiserte biler øker med rask takt. Vi forventer at 2020 blir tidenes beste år for Audi i Norge.

Den store grillen som har blitt Audis kjennemerke er fortsatt på plass.

Understellet

Understellet i A3 Sportback er sportslig og komfortabelt. Som tilvalg kan et 10 mm lavere understell med adaptive støtdempere levers. Her tilpasses hver demper seg veistandard og kjøresituasjon – og innstillingene som er gjort i «Audi drive select». Spennvidden mellom komfort og sportslighet er større enn tidligere.

Et eget sportsunderstell er standard med S-line eksteriør (tilvalg ellers). Med et strammere oppsett av både fjærer og dempere, og 15 mm senket karosseri og gir mer direkte kontakt med veien.

Førerassistentsystemene

Med «Audi pre sense front», unnamanøver-assistent og varsel dersom kjørefeltet forlates uten å bruke blinklys, hjelper A3 Sportback til med å forhindre sammenstøt med andre trafikanter. I tillegg kan ytterligere assistentsystemer som filassistent, varsel for kryssende trafikk og systemer for parkeringshjelp velges som tilvalg.

Den adaptive cruisekontrollen, kjent fra Audis større modeller, kan gi assistanse både i lengderetningen og sideveis. Fart og avstanden til forankjørende biler holdes, og den elektromekaniske styringen gir myke styreinngrep for å holde bilen innenfor sitt kjørefelt. Dette skal heve komforten på langkjøring.

Plassen

Nye A3 Sportback tilbyr mer plass. Med en lengde på 4,34 meter og en bredde på 1,82 meter (uten speil), har den kompakte premiumbilen vokst rundt 3 cm i forhold til forgjengeren. Høyden på 1,43 meter og akselavstanden på 2,64 meter er uforandret.

Bagasjerommet er på 380 liter, som økes til 1200 liter når bakseteryggen legges ned. Bagasjeromsgulvet kan reguleres i flere høyder. Om ønskelig kan en elektrisk bakluke med fotsensor leveres.

Det åpnes for bestilling av nye A3 Sportback hos norske forhandlere nå i mars, og de første bilene kommer til landet i begynnelsen av mai.

Vi kommer tilbake med norske priser så fort de er klare.

Se flere bilder av nye Audi A3:

Se video av nye A3 her: