Fredag ettermiddag publiserte Yekaterina Didenko et bilde til sine 1,6 millioner følgere på Instagram, hvor hun poserte under store gullballonger formet som 29-tall.

«En av de få gangene jeg faktisk feirer bursdagen min,» skrev tobarnsmoren.

Under feiringen ble tre personer kullosforgiftet og døde.

En av de døde var Didenkos ektemann, Valentin Didenko (32).

BBC skriver at Didenko hadde invitert venner og kjente til spaanlegget Devyaty Val i Moskva.

I en video som sirkulerer på nett, ser man festdeltakerne helle det som skal være rundt 25 kilo tørris ut i et svømmebasseng.

Alle har på seg beskyttelsesdrakter og vernebriller, og jubler og hoier når en av festdeltakerne kaster seg ut i det røyktlagte vannet.

Innspillingen stanser etter at han forsvinner under vann og veiver med armene.

Farlig i store mengder

Når tørris kommer i kontakt med vann, omdannes blandingen til kald karbondioksid i gassform og kald fuktig luft.

I små mengder er stoffet ufarlig, men ved store mengder kan det kvele mennesker hvis det ikke er tilgang til nok oksygen i rommet.

Ifølge det statlig eide nyhetsbyrået Ria Nivosty, ønsket festdeltakerne å bruke tørrisen til å kjøle ned bassenget fordi de ville ha en kald dukk etter å ha brukt badstuen.

I SORG: Etter den tragiske ulykken har Yekaterina Didenko lagt ut flere videoer på Instagram, hvor hun forteller at hun er i sjokk. Foto: Yekaterina Didenko

Andre nettsteder, som AFP og The Moscow Times, skriver at tørrisen ble brukt for å skape en visuell røykeffekt i bassenget.

Didenko er utdannet farmasøyt, og blogger jevnlig om farmasi, sparetips, privatlivet og om kjemieksperimenter.

Hun har flere ganger lagt ut videoer av eksperimenter hun utfører sammen med datteren sin.

Syv personer har brannskader

AFP skriver at to personer døde på stedet, mens en tredje person døde på sykehuset dagen etter.

Syv andre personer ble innlagt på sykehus med alvorlige kjemiske brannskader på huden.

Lørdag skal Didenko ha publisert en Instagram-video hvor hun fortalte at ektemannen hennes kjempet for livet på sykehuset. Han døde kort tid etter.