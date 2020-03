Disse kyllingene skal lære pasienter å spise

Ved regional døgnenhet for alvorlig spiseforstyrrelse i Bodø er man i gang med et helt spesielt prosjekt.

For søte små kyllinger har ført til et stort engasjement både blant pasienter og ansatte.

– Vi synes jo at dette er veldig artig. Vi får litt melkespreng alle sammen som jobber her, humrer Ann-Kristin Nygård. Hun er enhetsleder for regional døgnenhet for spiseforstyrrelser ved Nordland psykiatriske sykehus i Bodø (NPS), og rundt beina springer de søte små kyllingene.

Kontroversielt, men gøy

Samtidig er det også alvor bak den noe kontroversielle ideen.

Pasientene får tankene over på noen annet, sier enhetleder, Ann-Kristin Nygård FOTO: Andreas Dahlmo

Prosjektet startet for noen uker siden da man begynte å ruget frem 14 egg som kom fra en gård like ved sykehuset.

Resultatet ble at 14 kyllinger så dagens lys inne på selve avdelingen.

– Det er litt symbolikk i dette. Pasienten er her for å lære seg å spise og etablere en måltidstruktur, også skal vi lære kyllingene å spise, forteller Nygård.

Det er litt spesielt å se kyllinger som springer rundt i korridoren. Det skjer ikke hele tiden, men av og til er de rundt og hilser på både ansatte og pasienter.

– Ja det er mye som er rart i psykiatrien, men dette er ikke det mest rare. Dette er en del av miljøbehandlingen vårt. Det at folk skal kunne ta vare på andre, sier Knut Kjerpeseth, overlege ved Regional døgnenhet for spiseforstyrrelser ved NPS og som kom ideen om å bruke kyllinger som terapi.

– Tror du dette virker?

Overlege Knut Kjerpeseth hadde ideen til å bruke kyllinger som terapi. FOTO: Andreas Dahlmo

– Ja, det tror jeg. Når jeg ser ned i innhegningen her hvor kyllingene bor, så er det pasienten selv som har fikset dette. De synes jo at dette er litt interessant, sier Kjerpeseth.

Lærer å ta vare på andre

Overlegen har god erfaring med å bruke dyr som terapiform.

For ikke langt unna sykehuset ligger en gård med dyr der pasienter av og til er på besøk.

– Vi ønsker å se hvordan pasienten reagerer på det å ha oppdraget med å ta vare på andre individer og hva det gjør med pasienten våre.

– Det tror jeg de har godt av, samtidig som mange av de er opptatt av dyr, sier Kjerpeseth.

Søte små miljøterapeuter FOTO: Andreas Dahlmo

Disse kyllingene er lokalproduserte og skal tilbake til gården når de er voksne, da er det ikke plass til de inne på avdelingen samtidig som hygiene er mindre utfordrende når de er små.

– Mange av pasientene våre har redusert mulighet til å gjøre fysisk aktiviteter, derfor er omsorg for kyllingen noe de klarer, sier Kjerpeseth.

I utgangspunktet var det 14 kyllinger. Seks av kyllingene er lånt bort til alderspsykiatrisk avdeling ved Nordland psykiatriske sykehus.