Politiet etterlyser en bil og en person i Odin-saken

Funnet var svært viktig. I all hemmelighet ble etterforskningen trappa kraftig opp. Først i november 2019 ble den dramatiske utviklingen i saken offentlig kjent.

Et stort vendepunkt

— Funnet på Jonsvatnet var jo et stort vendepunkt, forteller etterforskningsleder John Marius Nielsen.

Spesialetterforsker Jostein Magnussen-Vik og etterforskningsleder John Marius Nielsen ved politiet i Trondheim har i over ett år jobbet med å gjenopprette slettede overvåkningsfilmer fra Trondheim havn. Foto: Åsted Norge

— Vi ba om bistand fra Kripos, vi satte ned en sammensatt etterforskningsgruppe og vi igangsatte søk på Jonsvatnet, både med manngard, hund og drone i vannet, fortsetter han.

De fant flere gjenstander, men ingen spor etter Odin. I likhet med Odins foreldre mener politiet at tingene mest sannsynlig har kommet dit etter at Odin forsvant.

— Vi anser det som lite sannsynlig at Odin selv har vært oppi der og lagt fra seg gjenstandene, sier etterforskningslederen.

Politiet ønsker ikke å bekrefte opplysningene som tidligere har kommet ut om at tingene var forsøkt brent.

Slettede videofiler gjenopprettes

I februar 2019, to måneder før funnet på Jonsvatnet, hadde politiet startet jobben med å gjenopprette slettede overvåkingsfilmer fra Trondheim havn.

Havna er overvåket med 86 kameraer, men loven krever at alt slettes etter sju dager. Det har gjort jobben til spesialetterforsker Jostein Magnussen-Vik svært krevende.

— Ettersom alt var sletta fra den tida vi kikka etter, så prøvde vi å gjenopprette dataene. Det viste seg at det ikke var noen struktur på det som lå på harddisken. Vi endte opp med å skrive et eget program som lette på harddisken og fant den strukturen vi greide å kjenne igjen. Men det er bare småbiter vi har fått ut, resten er utilgjengelig, sier Jostein Magnussen-Vik.

Dette bildet plasserer Odin på Pir II på Trondheim havn like før kl. 06 den 18. november 2018. Foto: Politiet

Men småbitene har sin verdi. De to første filmene politiet klarte å gjenopprette viser Odin som rusler på Pir II på Trondheim havn rundt klokken 06 den morgenen han blir borte.

— Ja det har hatt stor betydning, for nå kan vi si at vi har sett Odin i nærheten av stedet der gjenstandene hans ble funnet, sier etterforskningsleder John Marius Nielsen.

Trenger tips

Politiet håper på verdifulle tips når de nå offentliggjør den nye overvåkingsfilmen fra Trondheim havn. De ønsker også tips om hvordan noen av Odins eiendeler havna på Jonsvatnet.

Odins foreldre, Dan Yngve Jacobsen og Ingunn Hagen, på funnstedet på Jonsvatnet. — Vi vil så gjerne vite hva som har skjedd med gutten vår, sier Ingunn.

Også Odins foreldre ønsker at de snart skal sitte med flere svar enn spørsmål.

— Nå håper vi det bidrar til at Odin blir funnet. Nå trenger vi å få løst dette mysteriet. For oss er det en veldig påkjenning at Odin er borte. Han var en så fin og livsglad og kjærlig gutt. Det at vi ikke vet hva som har skjedd med ham gjør det mye, mye verre. Da går vi og grubler dag og natt, så vi trenger et svar, sier mor Ingunn Hagen.

Tips politiet i Trondheim på tlf. 73 89 90 90 eller send en e-post til astednorge@tv2.no