Vraket verdensmester godtar ikke landslagets begrunnelse

– Skader ikke å endre et laguttak

Ifølge Hegdal ble troppen tatt ut lørdag, dagen før han tok VM-gull. Det synes han er merkelig.

– Hva skal man si? Det er skuffende. De tok ut laget på lørdag, men jeg synes det er dårlig og rart at de velger å gjøre et uttak på lørdag, med 15 plasser, når de vet at det er skøytesprint i både junior- og U23-VM. Det har vært spikret i to år nå. At de ikke tar seg til å vente til dagen etterpå når de sender sine beste U23-sprintere til Oberwiesenthal... Jeg kunne godt blitt hjemme og gått norgescup på Veldre Sag hvis jeg hadde visst at det var uttakskriteriet. Det er spesielt skuffende at jeg får høre at utøvere i Konnerud-troppen ikke fikk beskjed før søndag kveld etter at jeg hadde fått gratulasjoner fra dem. Jeg tenker at det ikke skader å endre et laguttak hvis ingen har fått beskjed om det. De sier de gjorde laguttaket på lørdag, men det er ugler i mosen når folk som er i troppen ikke får høre det før søndag kveld, forteller Hegdal.

Han tror han kunne gjort en god figur i verdenscupsprinten. Den nybakte verdensmesteren er sikker på at han hadde gått videre fra prologen.

– Jeg føler at jeg har et jævla bra skøytesprint-nivå inne. Jeg gikk en bra prolog i NM på Konnerud, men jeg hadde stang-ut i kvartfinalen. Jeg ble nummer fem i mitt heat. Jeg tror jeg kunne gjort det vel så bra på onsdag som flere av dem som er i den troppen, sier han.

For nasjonale sprintere med verdenscupambisjoner er Konnerud-helgen en gyllen mulighet til å måle krefter med de beste.

– Det er nasjonal kvote som er springbrettet vårt. Det er der flesteparten må få prøve seg. Skal man gå på internasjonal kvote må man levere når det er flere verdenscupløpere til stede på norgescup. Hvis ikke er det ikke godt nok. Det er vanskelig å slippe til. Nesten litt for vanskelig. Det var en stor mulighet for meg når sprinten i Drammen ble endret til skøytesprint, sukker Hegdal.