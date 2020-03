– Vi har nå løpende kontakt med de smittede og deres nærkontakter. De smittede har tatt beskjeden med fatning og bidrar i stor grad til å finne fram til viktig informasjon i smittesporingsarbeidet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Det to smittetilfellene, er de første bekreftede tilfellene av viruset i Drammen.

Var i Italia

De to som nå har fått påvist koronavirus ble isolert hjemme sammen med sine respektive reisefølger rett etter ankomst fra reise i Nord-Italia, da de hadde symptomer som kunne indikere at de var smittet av koronaviruset.

Ut fra et føre var-prinsipp gjennomføres det nå en oppsporing av de smittede personenes mulige kontakter.

– Per nå så ser det ut som vi har fått en god oversikt over nærkontaktene i Drammen, sier Sagberg.

Alle som har vært i direkte kontakt med de smittede personene vil bli kontaktet av smittevernteamet i Drammen kommune, og får informasjon om hvordan de skal forholde seg i den nærmeste tiden.

– Ikke overraskende

Smittevernoverlegen sier at de har regnet med at det kun var et spørsmål om tid før det også ble påvist koronavirus i Drammen.

– Dette er et virus som sprer seg veldig lett. Derfor er det ikke overraskende at vi nå har fått påvist viruset også her. Men nettopp fordi vi har regnet med at det også ville komme hit, har vi vært godt forberedt på den situasjonen som nå har oppstått og fulgt de nasjonale føringene, sier Sagberg.

Tidligere tirsdag bekreftet Ullevål sykehus at en sjette ansatt har fått påvist korona-smitte. Med de to tilfellene i Drammen er nå minst 28 nordmenn smittet av viruset.

Folkehelseinstituttet ønsker ikke kommentere saken per nå. De vil komme med mer informasjon på en pressekonferanse klokken 18.00 tirsdag.

