Afroamerikanerne reddet Biden – støtter de ham hele veien til Det Hvite Hus?

Gjennom nederlagene i Iowa, New Hampshire og Nevada, har Joe Bidens melding vært krystallklar: Han har støtten fra afroamerikanere.

Afroamerikanere utgjør omtrent en femtedel av demokratiske velgere, og vil være avgjørende om partiet skal slå Donald Trump.

I Sør-Carolina fikk Biden rett, og dro inn 61 prosent av de afroamerikanske stemmene. Det var nok til å sikre en overlegen seier.

Bidens etterlengtede oppturen kom i grevens tid – like før supertirsdag.

Bidens trumfkort

Etter Bidens seier i Sør-Carolina står han med 54 delegater mot Bernie Sanders sine 60. På supertirsdag skal de sammen med Elizabeth Warren, Michael Bloomberg og Tulsi Gabbard kjempe om 1357 delegater på tvers av 14 stater.

Flere av disse statene, som California, Alabama, Nord-Carolina og Texas, har en stor andel afroamerikanske velgere, og kampen om disse kan bli avgjørende for hvem som kommer seirende ut av supertirsdagen.

Bernie Sanders er overlegen Joe Biden på mange områder. Senatoren fra Vermont har en svært engasjert velgerbase, et enormt budsjett og et gigantisk valgkampapparat. På ett viktig punkt kan Sanders derimot ikke måle seg med Biden – støtte blant afroamerikanske velgere.

Hva er det som gjør Biden så populær blant afroamerikanere? Hans rolle som visepresident under Barack Obama kan ikke undervurderes, og Biden har brukt sin tid i Det Hvite Hus for alt den er verdt under valgkampen.

Trekkes mot de moderate

Det er derimot ikke det eneste mange afroamerikanere liker ved Biden. I motsetning til den selverklærte sosialisten Sanders, er Biden en moderat kandidat, noe som historisk sett er populært afroamerikanske velgere.

I 2016 fikk Sanders flere stemmer fra hvite velgere enn den moderate Hillary Clinton, med 49.1 mot 48.9 prosent av stemmene. Blant afroamerikanere var Clinton overlegen, og fikk mer enn tre ganger så mange stemmer som Sanders. Resultat fra statlige valg viser det samme – afroamerikanske velgere foretrekker moderate fremfor liberale kandidater.

Bernie Sanders har så langt ikke klart å vinne over afroamerikanske velgere. Foto: Logan Cyrus

Afroamerikanere er fremdeles fattigere og tjener fortsatt mindre enn hvite. En kunne dermed tro at Sanders sine lovnader om gratis helsevesen og «politisk revolusjon» vil appellere til mange afroamerikanske velgere, men i Sør-Carolina valgte afroamerikanere igjen den moderate kandidaten.

En årsak til at afroamerikanere foretrekker moderate kandidater, er at de ofte er mer pragmatiske enn andre velgergrupper. En studie om politisk atferd viser at afroamerikanere er mer opptatt av hva de kan tape enn hva de kan vinne når de stemmer. Valgbarheten til en politisk kandidat er dermed ekstra viktig når afroamerikanerne avgir stemme, og her har Biden overtaket over Sanders.