Frykter nedbemanning og færre flyvninger

– Det er for tidlig å si noe om nå. Hele verden føler seg litt frem på hvordan vi skal løse den situasjonen vi er oppi, sier Eckhoff.

– Hvor alvorlig er dette for flybransjen?

– Det er vanskelig å si. Det kommer an på utbruddets art, hvor lang tid det tar og når folk har lyst til å reise igjen. Vi håper jo det skjer så fort som mulig, sier Eckhoff.

– Selvfølgelig er vi bekymret

Det historiske hotellet Bekkjarvik Gjestgiveri har allerede fått kjenne på konsekvensene av koronaviruset.

BEKYMRET: Ørjan Johannessen, kokk på Bekkjarvik Gjestgiveri, er bekymret for tiden fremover. Foto: Berit Roald

– Allerede nå ser vi at de bedriftene som gjerne har utenlandske samarbeidspartnere har avlyst noen av kursene sine hos oss, sier Ørjan Johannessen, verdensmester i kokkekunst, og kokk på Bekkjarvik Gjestgiveri.

Han forteller at mange av kundene hotellet har hatt gjennom flere år nå er varsomme med å gjøre ting de tidligere har gjort.

– Selvfølgelig er vi bekymret for tiden fremover, for vi vet jo aldri hvilken effekt dette kan ha. Vi håper jo at nordmenn kan bruke Norge, og Distrikts-Norge, mer enn de har pleid å gjøre, sier Johannessen.

Også Bekkjarvik Gjestgiveri frykter for de økonomiske konsekvensene.

– Man må jo ta forbehold. Mister man mye gjester er det et økonomisk aspekt i det også. Da må man begynne å se på bemanning, og andre kostnader ved å drive et slik hotell, sier Johannessen.