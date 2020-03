Tenåringen hudflettet seg selv etter at han endte opp uten medalje på 1500 meter, og han var heller ikke nådig etter 5000-meteren da han rykket i siste runde og det så ut som han hadde det hele i lomma før han ble passert og fraløpt inn mot målstreken.

Nå har han fått det hele på avstand.

– Jeg ser at jeg skal være fornøyd med det jeg gjorde i ettertid. Der og da følte jeg andre ting. Da var det Doha som var viktig og ikke fremtidige mesterskap. Det går ofte litt tid før man tenke annerledes. I ettertid tenker du at det som ble gjort var bra med tanke på kommende mesterskap, men der og da er det ikke så enkelt å tenke slik, sier 19-åringen til NTB.

Frøs

Det var en løper med en selvtillit godt over gjennomsnittet som forsøkte seg på sisterunden på 5000 meter under VM.

– Jeg har sett løpet i ettertid. Der og da kunne jeg ha gjort andre ting for å ende opp med et bedre resultat, men det perfekte løp for å vinne var det løpet jeg gjorde. Så er det også slik at hadde jeg vært litt mindre sliten og enda bedre trent, så hadde jeg vunnet. Jeg var ikke god nok til å holde helt inn med den farten som hadde vært i forkant. Da fikk det et annet utfall enn det kunne ha fått.

Jakob Ingebrigtsen har kommet fram til en hard erkjennelse.

– Når jeg tenker på det, innrømmer jeg at jeg gjorde en feil, men i framtiden er det slik jeg vil gjøre det igjen om jeg føler meg bra og vet at jeg er god nok. Jeg var i ekstremt bra form og i mitt livs form, men det gikk en del raskere underveis enn det jeg hadde trodd. De andre var like slitne som jeg, men det var jeg som rykket og da ble det som det ble, konkluderer Ingebrigtsen.

Lærdom

Jakob Ingebrigtsen har vært på treningsleir i Sør-Afrika i de siste ukene. I siste halvdel av oppholdet var han der sammen med broren Henrik.

Bror Filip dro ned først og kom hjem før de andre. Han deltok i tre løp innendørs før han ble pappa for første gang i slutten av februar. Jakob Ingebrigtsen står over innendørssesongen i 2020.

– Det er mye av det jeg gjør i Doha som automatisk vil bli bedre. Det er småfeil jeg gjør i Doha som ikke vil få like store konsekvenser i OL fordi jeg er blitt en bedre løper. Det handler om taktiske erfaringer. Spesifikke erfaringer er tydeligvis veldig viktig. Den erfaringen får du bare ved å delta i store mesterskap. Det hjelper ikke bare å løpe EM om du vil gjøre det godt i VM.