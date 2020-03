I et større intervju med Scottish Sun uttalte Celtic-trener Neil Lennon at Ajer har hatt problemer med låret etter søndagens seier over St. Johnstone i den skotske cupen.

– Vi må vente å se hvordan det går med «Kris» Ajer. Han har vært litt øm i låret, sier Lennon.

Ajer forteller til TV 2 at det er snakk om en senebetennelse, og ikke noe alvorlig. Celtic spiller ligakamp mot Livingston onsdag, og den kan han spille dersom Lennon vil at han skal det, bekrefter 21-åringen.

I løpet av det siste året har Ajer spilt mange kamper og skaden det er nå er snakk om er en slitasje som kommer naturlig etter stor kampbelastning.

26. mars spiller Norge skjebnekampen mot Serbia. Ajer understreker at den kampen ikke står i fare på noe som helst vis slik situasjonen er nå.