Mats (31) ble kvalm da han så under mattene på Leo's lekeland

To ganger i året drar Mats Widell (31), Ida Bjerkan (35) og deres tre små barn på Leo's lekeland på Råbekken for å kose seg.

Dit kommer de aldri til å dra igjen.

Da Widell tok en titt under lekematta mens barna var i sklia, ble han kvalm.

– Jeg har aldri sett så mye støv og dritt i mitt liv, sier småbarnsfaren til TV 2.

Det var Fredrikstad Blad som først omtalte saken.

Fant oppkast i ballbingen

Widell forteller at han og samboeren ofte har snakket om at renholdet på lekeland ikke kan være så bra.

– En annen gang vi var der, ble jeg våt på sokkene i ballbingen. Det viste seg å være brunt oppkast som var på gulvet under ballene. Jeg ga beskjed til de ansatte, men de bare stengte av ballbingen i fem minutter og moppet litt rundt, påstår han.

VIL IKKE TILBAKE: Mats Widell og samboeren Ida Bjerkan styrer unna Leo's lekeland. Foto: Privat

Ville ikke gi beskjed

I helgen tok Widell en nærmere titt på renholdet.

– Lekemattene er jo løse, så det var bare å løfte på dem. Det var utrolig møkkete under der, sier han.

– Ga dere beskjed til de ansatte?

– Nei, det funket jo ikke så bra forrige gang vi ga beskjed.

Widell filmet da han tittet under lekemattene, og videoen la han ut på Facebook.

«Lurer på hvor ofte dem gjør rent på leos 🤢🤮,» skrev han.

Videoen viser Widell som først spør om hvor godt folk tror det blir vasket på Leo's lekeland. Deretter løfter han på mattene nedenfor sklia.

GAMMAL MORO: Slik så det ut da Mats Widell løftet på lekematta. Foto: Privat

«Om du tar et sveip nedi der med tunga så er du herda for resten av livet, eller så dør du. 50/50 😂,» kommenterer en under innlegget.

Nedtissede toaletter

Til TV 2 sier Widell at han er opptatt av at det er rent rundt barn - spesielt i disse korona-tider.

– Det er viktig at et slikt sted har gode rutiner for renhold, sier han.

I en annen kommentar skriver en person at han varslet personalet på Leo's lekeland om nedtissede toaletter, uten å få respons.

– Det virker som om det generelt er møkkete der, og vi ser alltid nedtråkket tyggegummi og masse støv. På klatre-vulkanen blir man jo seig på hendene, sier han.

– Vi har gode rutiner

Irene Skollerud er driftssjef i Leos Lekeland Norge.

Hun sier til TV 2 at sikkerhet og renhold er lekelandets aller høyeste prioritet, og opplyser om at de vasker anlegget grundig daglig.