Børsfall i Tokyo til tross for forventninger om krisetiltak

BØRSFALL: Folk utenfor en skjerm som viser Nikkei-indeksen i Tokyo mandag. Foto: AP / NTB scanpix

Børsen i Japan falt tirsdag 1,2 prosent, til tross for at flere sentralbanker har varslet krisetiltak for å dempe effektene av koronaviruset.