Mandag kveld ble en 32 år gammel mann pågrepet i Sunnyvale i California i USA, etter at han søndag sendte truende meldinger til sin arbeidsgiver, posttjenesten United Parcel Service (UPS).

Det lokale politiet mener at pågripelsen satte en stopper for en nært forestående masseskyting på mannens arbeidsplass.

Storbeslag

Da politiet begynte sin etterforskning, kort etter at meldingene ble sendt, oppdaget de at han hadde gått til innkjøp av fire håndvåpen, samt en rifle. Beslaget de dagen etter gjorde hjemme hos han, viste seg å være enda mer omfattende.

LAGRET AMMUNISJON: Ved inngangsdøren til den pågrepne mannen ble det funnet flere ryggsekker med magasiner.

I et bilde delt på Sunnyvale Department of Public Safetys Twitter-profil natt til tirsdag norsk tid, viser de frem beslaget, som består av over 20.000 skudd, et større utvalg magasiner, flere rifler, en hagle og en skuddsikkervest.

Pågrepet etter biljakt

Mye av ammunisjonen var klargjort i ryggsekker ved inngangsdøren av 32-åringens leilighet.

Mannen ble pågrepet etter en lengre biljakt, etter at han rømte da en politipatrulje prøvde å stoppe han. Ifølge ABC News er det uklart hvorvidt mannen har en advokat per nå.

Til kanalen sier en talsperson for UPS at de er kjent med situasjonen, men de ønsket ikke å kommentere pågripelsen ytterligere.