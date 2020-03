I en uttalelse fra Karmsund Havn og Haugesund kommune publisert sent mandag kveld kommer det frem at cruiseskipet AidaAura har bedt om å få ligge til kai til tirsdag, da to av deres passasjerer har blitt testet for koronaviruset covid 19.

Ifølge uttalelsene har de to passasjerene foreløpig ingen symptomer på sykdom.

– Vi fikk melding fra skipets agent om at det var to personer som muligens hadde koronavirusykdom, og at de ønsket å få testet disse, sier smittevernlege i Haugesund kommune Teis Qvale til NRK, som først meldte saken.

Ifølge smittevernlegen fremsto de to som symptomfrie for han.

Cruiseskipet har rundt 1.200 passasjerer om bord, og skulle lagt fra kai i Haugesund klokka 17 mandag.

De to tyske passasjerene skal ha hatt kontakt med en tredje tysk person for en uke siden, og vedkommende har i ettertid fått påvist smitte.