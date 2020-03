Amerikanske børser startet opp mandag, og oppgangen ble stadig større. Dow Jones-indeksen endte til slutt med et byks på 5,1 prosent. Den bredere sammensatte S&P-indeksen steg 4,6 prosent, og teknologitunge Nasdaq gikk opp 4,5 prosent.

I Oslo steg hovedindeksen hele 3,5 prosent da aksjehandelen begynte, men endte til slutt med en svak oppgang på 0,4 prosent. I London endte børsen 1,2 prosent opp. Også oljeprisen steg betydelig, og mandag ettermiddag kostet et fat nordsjøolje 52 kroner.

Da børsen stengte i Tokyo tidligere mandag, hadde Nikkei-indeksen steget 0,95 prosent. Oppgangen i Shanghai ble på 3,15 prosent, mens Hongkong-børsen steg 0,62 prosent.

Utviklingen sto i skarp kontrast til forrige uke da spredningen av koronaviruset utløste børsfall som i flere land var de største siden finanskrisen for over ti år siden.

– Det kan hende at dette dreier seg om at nyhetene ikke er like ille som de kunne vært, sier Jeffrey Halley fra selskapet Oanda i en uttalelse idet aksjemarkedene var på vei oppover igjen.

Venter rentekutt

I Japan pekte pilene først nedover da børsen åpnet mandag. Men stemningen snudde da landets sentralbank varslet ytterligere tiltak for å sikre stabilitet og tilstrekkelig likviditet i finansmarkedene.

Også USAs sentralbank har åpnet for tiltak for å bøte på virusfrykten som sendte indeksen S&P 500 ned hele 11 prosent i løpet av forrige uke.

Analytikere i finansgiganten Goldman Sachs skrev søndag at de forventer rentekutt både i USA, Storbritannia, Canada, Australia, India og Sør-Korea.

Også flere lands regjeringer varsler økonomiske krisetiltak. Regjeringen i Italia lover både skattekutt og større overføringer til helsevesenet, ifølge Financial Times.

Italia er et av landene med flest smittetilfeller utenom Kina. For å kunne gjennomføre økonomiske krisetiltak har italienske myndigheter bedt EU om tillatelse til en ytterligere økning av underskuddet på statsbudsjettet.

Indeks kollapset

Børsene steg mandag til tross for svært dystre tall fra Kinas industrisektor som ble offentliggjort i helgen.

Den såkalte innkjøpssjefindeksen PMI stupte i februar til sitt laveste nivå noensinne. Tallene tydet på lavere økonomisk vekst enn under finanskrisen, ifølge Dagens Næringsliv.

Men etter å ha iverksatt ekstreme tiltak for å hindre virusspredning forsøker kinesiske myndigheter nå å få den økonomiske aktiviteten i gang igjen. Tross de lave PMI-verdiene tror kinesiske produksjonsbedrifter på økt produksjon i løpet av det neste året, ifølge magasinet Caixin.

Fortsatt er det Kina som har de aller fleste tilfellene av virussykdommen covid-19, og kinesiske myndigheter har sprøytet store pengesummer inn i finanssystemet for å dempe de økonomiske effektene av krisen.

(©NTB)