Tøffe taklinger er en del av hockeysporten, men det som skjedde under gårsdagens kamp mellom Storhamar og Stjernen er langt fra hverdagskost.

Stjernens Sander Rønnild ante fred og ingen fare da storebror Martin - som spiller for Storhamar - plutselig kom etter pucken i voldsom fart bakfra.

– Han jager lillebror, og treffer lillebror, som går ned for telling, utbrøt TV 2s kommentator Eirik Haugen Johansen idet Stjernen-backen ble dyttet inn i vantet med stor kraft.

Vondt for mammahjertet

21-åringen fikk lufta slått ut av seg og ble liggende nærmest urørlig på isen en god stund, før han ble hjulpet inn i garderoben.

Storebror Martin ble belønnet med matchstraff for taklingen. Når TV 2 møter ham dagen derpå forteller han at han rakk å se hvem han taklet.

– Jeg registrerte at det var Sander, uten at jeg tenkte så veldig mye over det.

– Hva tenkte du da han lå på isen etterpå?

– Det var ingen god følelse. Og det som gjorde det ekstra ille, var at jeg hørte at han gispet etter luft. Jeg ble redd for ham, sier Martin Rønnild.

Han ble sendt rett av isen, men gikk rett i Stjernen-garderoben for å sjekke hvordan det sto til med lillebror.

– Da jeg så at alt var bra med ham, var det en stor lettelse, sier han, og legger til at det nok var enda tøffere for mamma Mette, som var på plass i CC Amfi for å følge sønnene sine.

– Sander ligger nede, og jeg er den som er grunnen til at situasjonen skjer. Det gjorde ekstra vondt i mammahjertet i går. Men alt gikk bra, og det er det viktigste, sier han.

Kom tilbake på isen

Lillebror Sander var ikke mer skuddredd etter episoden enn at han kom tilbake på isen til 2. periode. Mandag formiddag fikk han også en behandling hos naprapaten som gjorde underverker for kroppen.

– Det kjentes vondt og stivt i dag tidlig, men nå hjelper det på. Jeg jobber på en barneskole, og der var det noen som lurte på om jeg ble drept av storebror, flirer Stjernen-backen.

Han har snakket med storebror i Storhamar flere ganger allerede, og understreker at det ikke er noen «hard feelings» dem imellom.