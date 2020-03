Fem ansatte på avdelingen har testet positivt for koronasmitte, og 43 ansatte er testet negativt.

Det er totalt 311 ansatte ved avdelingen.

– Dette er en utfordrende situasjon for pasienter og ansatte ved Øyeavdelingen. I denne uka planlegger vi kun å utføre øyeblikkelig hjelp og utvalgte prosedyrer i samarbeid med faglederne ved avdelingen, for å sikre at pasienter ikke får prognosetap i form av tapt eller redusert synsevne, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth i en pressemelding.

Pasienter som hadde time denne uka holdes fortløpende orientert, opplyser sykehuset.

– Jeg har stor forståelse for både ansattes og pasienters uro rundt situasjonen. Vi følger utviklingen nøye fra dag til dag, med daglige planleggingsmøter, sier Bjørnbeth.

Alle de 186 pasientene som har vært ved enheten hvor de fem smittede ansatte arbeider, er blitt kontaktet gjennom helgen med råd om karantene.

Alle øvrige pasienter ved Øyeavdelingen i uke 9, trenger nå ikke ta noen særskilte forholdsregler, men vil likevel bli kontaktet i løpet av de nærmeste dagene, opplyser sykehuset.