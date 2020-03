«Public Enemy og Public Enemy Radio vil fortsette uten Flavor Flav», heter det i en kort uttalelse fra gruppen søndag ifølge Rolling Stone.

Det legendariske hip hop-gruppen Public Enemy har holdt det gående siden 1985. Flavor Flav har vært med helt siden starten.

Bernie-trøbbel

Årsaken til at Flav nå har fått fyken, er at han er uenig i at Bernie Sanders brukte Public Enemys navn og sangtittelen «Fight the Power» under et valgkamparrangement i Los Angeles.

Sanders hadde for så vidt god grunn til å gjøre det siden Chuck D opptrådte under arrangementet. Chuck D er har også vært med i Public Enemy siden starten.

FIKK HJELP AV CHUCK D: Senator Bernie Sanders satser alt på å bli demokratenes presidentkandidat. Søndag fikk han drahjelp av Chuck D under et arrangement i Los Angeles. (Photo by Mark RALSTON / AFP)

Men Flavor Flav ønsket slett ikke at Public Enemys navn og musikk skulle tas til inntekt for Bernie Sanders. Fredag sendte Flav et brev via sin advokat Matthew Friedman der det understrekes at Flav ikke støtter noen politisk kandidat.

– Selv om Chuck selvsagt står fritt til å uttrykke sitt politiske syn – så taler ikke hans stemme alene for Public Enemy, heter det i brevet.

– Konserten vil bare bli holdt av Chuck D fra Public Enemy, ikke av Public Enemy. De som vet hva Public Enemy står for, vet hva klokken er, og det er intet Public Enemy uten Flavor Flav, står det videre.

Spoke @BernieSanders rally with @EnemyRadio. If there was a $bag, Flav would’ve been there front & center. He will NOT do free benefit shows. Sued me in court the 1st time I let him back in. His ambulance lawyer sued me again on Friday & so now he stays home & better find REHAB — Chuck D (@MrChuckD) March 2, 2020

Fyrte tilbake

Brevet fikk Chuck D til å ta kraftig til motmæle mot sin bandkompis gjennom 35 år. Han hevder at Flavor Flav bare er interessert i penger og ikke har peiling på verken politikk eller veldedighet.

– Hvis det var en pengesekk, ville Flav vært der. Han vil IKKE gjøre veldedighet, skriver Chuck D på Twitter.