Helt siden lanseringen i 1946, har familiebilen som etter hvert fikk navnet E-Klasse vært en gedigen suksess for Mercedes.

Over 14 millioner eksemplarer er solgt, noe som gjør den til Mercedes sin desidert mest solgte modell.

Fire år etter lanseringen av dagens generasjon, er det i dag duket for en storstilt facelift-oppgradering. Nå har Mercedes akkurat sluppet de første bildene av bilen, som egentlig skulle debutere på bilmessen i Genève.

Den ble avlyst på grunn av koronaviruset, men det stopper ikke den planlagte lanseringen av E-Klasse, som er selve «hjertet» i Mercedes-familien, for veldig mange.

Strammere design

Som de ferske bildene tilsier, har Mercedes finpusset designet på 2020-versjonen av E-Klasse. Fronten henter inspirasjon fra den mer sporty CLS-modellen, med en ny og mer fremoverlent grill.

Likevel er det hekken som utgjør de største forandringene eksteriørt. Her finner vi helt nye LED-lys, som er smalere enn dagens E-Klasse sedan. Uttrykket er skarpere og mer sportslig. Også bakfangeren er ny.

Hekken på den oppdaterte modellen er tydelig strammere nå.

En annen nyhet er at innstegsmodellen nå er Avantgarde Line. Det betyr blant annet at Mercedesstjernen for første gang er plassert i grillen – som standard. Frem til nå har dette vært Exclusive Line, med stjernen stående opp fra panseret.

Så langt har Mercedes vist oss bildene av nye E-Klasse som sedan, All Terrain og i AMG 53-versjon.

E-Klasse får omfattende endringer

Nytt ratt, større medieskjermer (som tilvalg) og nye fargekombinasjoner er blant nyhetene interiørt.

Oppdatert interiør

På innsiden har det også skjedd ting. Det mest iøynefallende er et helt nytt ratt. I tillegg blir de doble medieskjermene på 10,25 tommer nå standard. Som tilvalg får du oppdatert disse til 12,3 tommer.

Slik ser det nye rattet ut.

Utover dette kommer blir førerassistentsystemene oppdatert og stemmekontroll via MBUX er nå standard.

Mercedes me applikasjonen lar deg overvåke bilen via mobiltelefonen i større grad. Appen varsler deg for eksempel dersom den oppdager kollisjonsskader på parkeringsplassen.

I tillegg kan du spore bilen, samt deaktivere bilnøkkelen dersom du mister den, eller den blir stjålet.

Nå satser de på dieselhybrid

Mercedes har så langt solgt over 1,2 millioner E-Klasser av dagens generasjon.

Syv hybridvarianter

En av de aller største nyhetene på E-Klasse finner vi under panseret. Her debuterer en helt ny 2-liters bensinmotor.

Dette er den foreløpige topputgaven av den oppdaterte modellen: AMG E 53. Denne yter 435 hk og 520 Nm.

Denne har en integrert startgenerator (ISG) og 48-volt teknologi, altså et mildhybridsystem. Dette skal ifølge produsenten bidra til et lavere forbruk, og en liten ekstra boost i form av 15 kW og 180 Nm.

Nye E-Klasse blir tilgjengelig med hele syv ulike ladbare drivlinjer, både i kombinasjon med diesel og bensin, samt bakhjulsdrift og 4Matic firehjulsdrift.

Som vanlig blir det også en rekke motoralternativer å velge mellom. Bensinvariantene strekker seg fra 156 til 367 hk, mens dieselutgavene varierer fra 160 til 330 hk. Sistnevnte leveres fra Mercedes sin nye 3-liters rekkeseksmotor.

Senere i år ventes også en oppdatert versjon av toppmodellen: AMG E 63 S.

AMG GT 73: Nytt flaggskip får over 800 hk

Se flere bilder av E-Klasse facelift:

Video: All Terrain er "offroad-utgaven" av E-klasse