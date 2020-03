Den tyske fotballklubben tar grep etter spredningen av koronaviruset.

Erling Braut Haaland og Dortmund-stjernene nektes å ta selfier og skrive autografer, melder klubben på sin hjemmeside.

VG omtalte saken først i Norge.

I tillegg til å hindre spillerne i å ha kontakt med store folkemengder er alle treningene stengt frem til at koronaviruset er under kontroll.

– Vi ber om forståelse for denne beslutningen, som forhåpentligvis vil redusere smittefaren, sier sportsdirektør i Borussia Dortmund Michael Zorc.

Dette er noen av flere tiltak klubben gjør for å forhindre at laget blir utsatt for viruset.

Zorc forteller at klubbens medisinske apparat blir løpende informert og er i dialoger med eksperter fra Robert Koch-institusjonen i Berlin.

Til nå har en rekke fotballkamper i Italia blitt avlyst på grunn av koronaviruset. I tillegg er Stine Hovland og AC Milans kvinnelag satt i karantene. Dermed får ikke Hovland spille Algarve Cup for Norge.

Søndag skulle Juventus møte Inter til toppkamp i Serie A, men kampen ble utsatt. Cristiano Ronaldo valgte å bruke muligheten til å se sine gamle lagkamerater i Real Madrid slå Barcelona 2-0 i El Clásico.

All fotball i Sveits er satt på vent frem til 23. mars på grunn på koronaviruset.

Ishockey-VM er et av flere idrettsarrangement som er i fare for å bli avlyst. Norges Skiforbund meldte mandag at sprinten i Drammen og tre- og femmila i Kollen vil gå som planlagt og at de har ingen konkrete planer om avlyse arrangementene.