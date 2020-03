– Det vi hører både fra hjelpearbeidere og andre her er at høyreekstremister og borgerverngrupper nå opererer nærmest som de vil i gatene her, sier TV 2s Øystein Bogen.

Mandag besluttet hjelpeorganisasjonen Dråpen i Havet å stanse all aktivitet på øya på grunn av den spente situasjonen.

Kastet stein mot biler

Søndag kveld ble tre biler med hjelpearbeidere, blant annet fra Dråpen i Havet, angrepet mens de var på vei fra Moria-leiren til hovedstaden Mytilini.

– Noen av våre frivillige hjelpearbeidere ble truffet av flere steiner mens de kjørte. Bilene ble ødelagt og hjelpearbeiderne måtte søke tilflukt, sier generalsekretær Trude Jacobsen i Dråpen i Havet til TV 2.

Ingen ble fysisk skadet, og hjelpearbeiderne er i trygghet. Dråpen i Havet har 19 medarbeidere på øya. Alle har fått tilbud om å reise hjem.

Jacobsen omtaler situasjonen som uoversiktlig og kaotisk. Situasjonen har lenge vært anspent på den greske ferieøya, grunnet overfylte flyktningeleirer.

Etter at Tyrkia på torsdag åpnet grensene, har migranter og flyktninger strømmet til i håp om å komme seg til Europa. Mange prøver å ta seg over grensen i nærheten av den tyrkiske byen Edirne, mens andre legger ut i båter i håp om å komme seg til en av de greske øyene.

– Lokalbefolkningen har selvsagt fått nok av situasjonen. De har vært sinte på myndighetene i Athen, fordi de ikke får støtte til å håndtere alle flyktningene, forteller Jacobsen.

Veisperringer

TV 2-reporter Øystein Bogen forteller at han selv har opplevd en svært fiendtlig stemning overfor utlendinger, også fra andre steder i Europa, som for eksempel nordmenn. Folk ønsker utenlandske journalister vekk fra øya fordi de mener dette bidrar til å dra nye migranter til Lesvos og naboøyene.

– Vi har selv kommet ut for to veisperringer på landsbygda utenfor Mytilini her i dag, der bevæpnede lokale menn sto og passet på hvem som fikk komme inn og ut, forteller Bogen.

TV 2s reporter Hilde Gran, som befinner seg i grensebyen Edirne i Tyrkia, forteller at hun kan høre at det fyres av tåregassgranater og sjokkgranater fra gresk side av grensen.

– Det er en stor og økende frustrasjon blant de mange tusen flyktninger og migranter som har slått leir ved grenseovergangen, og mange blir svært provosert når de ser gresk militærpoliti patruljere langs grensegjerdet. De kaster stein og brennende greiner mot politiet, som har svært lav terskel for å avfyre tåregass mot menneskene på den andre siden av grensegjerdet, forteller Gran.

Flere strømmer til

Journalister får ikke slippe inn i selve leiren. En migrant TV 2 snakket med mandag, forteller om svært kummerlige forhold. Folk har ikke telt, og de brenner bål for å holde varmen.

Men veden og jorda er fuktig, og store områder ligger innhyllet i tjukk røyk fra vedfyring og fra tåregassgranater.

– Mange barnefamilier vi har vært i kontakt med har gitt opp tatt bussen tilbake til Istanbul, men fortsatt strømmer det på med flyktninger og migranter hit til Edirne i håp om å ta seg inn i Hellas, forteller Gran.