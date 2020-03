Vedkommende har testet positivt på Covid-19-viruset.

Kommunen opplyser i en pressemelding at de avventer endelig bekreftelse på en prøve fra Folkehelseinstituttet.

– Det er ventet at testresultatene fra FHI vil foreligge i morgen. Den smittede, en kvinne, hadde vært på ferie i Nord-Italia, og dro rett til legevakten da hun kom hjem på lørdag, sier Helsesjef i Stavanger, Marit Anda, til TV 2.

Kvinnen hadde lette symptomer, og ble umiddelbart testet. For kort tid siden fikk hun beskjed om at prøven var positiv.

– Vedkommende sitter nå i hjemmeisolat sammen med ektefelle og barn, sier Anda.

Forsøker å begrense omfanget

Den smittede følges nå opp av kommunen. Det undersøkes om hun har vært i kontakt med andre.

– Men de har fulgt retningslinjene etter punkt og prikke. Vi er glade for at hun dro rett til legevakten, sier Anda

Hun opplyser at de har vært forberedt på at smitten vil ankomme Stavanger, og at de har planlagt beredskap.

– Det er viktig at vi alle bidrar til å begrense smitte. Personer som har vært i områder med vedvarende smitte siste 14 dager eller i direkte kontakt med smittede, og har symptomer på luftveisinfeksjoner eller feber må ringe legevakten, sier helsesjefen i pressemeldingen.

3000 dødsfall

Det betyr at det nå er 20 registrerte tilfeller av koronasmitte i Norge. 90.000 personer er smittet verdensbasis, opplyste WHO på en pressekonferanse mandag.

I tillegg er det registrert omlag 3000 dødsfall i verden som følge av Covid-19-viruset så langt.

Flere steder i landet sitter nå personer som kan ha blitt smittet i karantene, i et forsøk på å begrense spredningen.

Ifølge VG er 31 studenter fra Det medisinske fakultet ved Universitet i Oslo satt i karantene i 14 dager. Samtlige elever har vært på øyeavdelingen på Ullevål sykehus i forbindelse med undervisning i forrige uke.

Saken oppdateres