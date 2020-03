Med tre strake tap har Tottenham tapt viktig terreng i kampen om en plass i Champions League til høsten og de må slå RB Leipzig i en tøff bortekamp neste uke for å ta seg videre til kvartfinale i Champions League.

Spurs ligger på sjuendeplass i ligaen. Det er imidlertid bare to poeng opp til femteplassen som trolig gir Champions League-spill etter Manchester Citys utestengelse. Det er fem poeng til Chelsea på fjerdeplassen som garantert gir plass i Champions League.

– Jeg blir veldig overrasket om de klarer å ta en Champions League-plass. De halter seg frem, vinner litt her og der og så taper de, sier TV 2s fotballekspert og tidligere Tottenham-målvakt Erik Thorstvedt i nyeste episoden av Premier League-podkasten.

– Tottenham roter så mye med bytte av folk av formasjoner, følger TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen opp i podkasten.

Thorstvedt tror heller ikke Spurs klarer å snu 0-1 mot RB Leipzig på bortebane tirsdag neste uke.

– Han har egentlig ingen spillestil

Ekspertene peker på hvordan José Mourinho har forsøkt å speile stilen og formasjonen til motstanderne i flere kamper uten hell, senest i søndagens 2-3-nederlag for Wolverhampton.

– Han skulle gjøre akkurat det samme mot Chelsea (1-2-tap), men mot et lag som kan det bedre, sier Thorstvedt.

– Han kommer aldri til å sette en spillestil for et lag, for han har egentlig ingen spillestil. Det er for så vidt greit, for han har så mange pokaler som viser at det har funket, men jeg tror det er i ferd med å gå ut på dato, sier Thorstvedt.

Mourinho har vunnet ligaen i Portugal, England, Italia og Spania. I tillegg har han vunnet Champions League med både Porto og Inter.

Portugiseren har rullert mye på laget i de siste kampene, og han har spillere som Heung-min Son, Harry Kane og Moussa Sissoko på sidelinjen.

– Skaper ikke trygghet og selvtillit

Solveig Gulbrandsen er kritisk til hvordan Mourinho leder Tottenham.

– Å være et lag som ikke har noe eget å stå for blir veldig rotete. Det er bytte av formasjon og spillere som lurer på hvem de spiller ved siden av, i tillegg til en trener som snakker om de som ikke er der. Hvilken selvtillit får du aldri har trygghet på om du spiller eller ikke? spør Gulbrandsen retorisk.

– Det gir heller ikke selvtillit for de som spiller, for de tenker at «spiller jeg ikke utrolig bra nå, så blir jeg satt ut av laget uansett». Den tryggheten og selvtilliten er viktig, og det skaper ikke Mourinho, fortsetter TV 2s ekspert.

Tottenham møter Norwich hjemme i FA-cupens femte runde onsdag, før Burnley venter på bortebane i Premier League lørdag. Tirsdag må Mourinhos menn slå RB Leipzig på bortebane for å ta seg videre i Champions League etter å ha tapt det første oppgjøret 0-1 etter Timo Werners straffemål.

Se Burnley-Tottenham på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag fra kl. 18.00.