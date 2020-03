Fylkesleder om Ap-krisen: – Hvorfor er vi et parti?

– Tror du velgerne ser et tydelig prosjekt?

– Nei, spør du ordførerne og fylkeslederne får du helt sikkert også ulike svar. Nå må vi tydeliggjøre hvordan vi vil styre landet, sier Hopsø.

Støre: Dette er Aps prosjekt

Jonas Gahr Støre mener meningsmålingen er altfor dårlig. TV 2 utfordrer han på «hva det politiske prosjektet helt konkret er».

– Det er jo å ta i bruk de mulighetene mennesker kan skape sammen. Tanken om et rettferdig velferdssamfunn, hvor vi alle får trygghet og at vi sammen skaper nye jobber. Vi skal kutte klimautslipp på 2020-tallet. Det er et ansvar Norge har, men jeg tror vi kan gjøre det med optimisme, fordi vi kan skape nye jobber om vi går sammen. Det er et stort prosjekt, og det skal vi vise er troverdig og at vi kan føre an i.

– Hvor godt føler du at det prosjektet blir oppfattet av velgerne nå?

– Når vi reiser rundt og får anledning til å snakke, og bruke mer enn syv sekunder, hvor vi kan svare på spørsmål og møte folk, så opplever jeg det.

LO-lederen: Dette er Aps prosjekt

– Dette er altfor dårlig, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen om målingen.

Han sier dette om Ap-strategien: Vi skal være vanlige folk sitt interesseparti.

– Man skal være vanlig folks interesseparti og konsekvent legge vanlige folks interesser og perspektiv til grunn, særlig når vi ser hvordan ulikhetene vokser under denne regjeringen, sier Gabrielsen.

LO-SJEF: Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Borgen, Ørn E.

Giske-strid

Ap har ikke ligget lavere på TV 2s målinger siden Giske-saken preget nyhetsbildet på nyåret i 2018. Fylkesleder Stanlay Wirak tror det også er bråket rundt den tidligere Ap-nestlederen som slår inn på målingene.

– Vi kommer oss ikke ut av denne konflikten som har pågått så lenge. Jeg kan i hvert fall si at for Rogaland Ap sin del så er vi trøtt og lei av denne konflikten. Vi må komme oss videre, sier Wirak til TV 2.

Den siste tiden har Giske igjen preget nyhetsbildet. Denne måneden skal det nemlig avgjøres om Giske gjør comeback og blir en del av ledelsen til Trøndelag Ap. Det har skapt debatt både i og utenfor parti. Denne debatten bør ikke Ap bidra til mener fylkeslederen.

– Nå er det nok! Nå må de som er tjent med å holde denne debatten levende sette seg sammen og vurdere hva som er viktigst: fortsette å diskutere Trond, eller jobbe for å bygge tillit hos velgerne, sier Wirak.

Han mener Trøndelag Ap skal få velge sin ledelse i fred, uten innblanding.

Dages fylkesleder i Trøndelag, Per Olav Hopsø, mener det i Trøndelag er politikken som står i fokus.

– I media diskuterer man personkabeler, men her i Trøndelag er det et stort politisk engasjement, sier Hopsø-

– Ikke helt i vater

Fylkesleder i Østfold Ap, Stein Erik Lauvås, synes det er underlig at partiet ikke klarer å heve seg etter seks år i opposisjon. Spesielt med tanke på at de sakene Ap prioriterer også er de samme sakene som de fleste undersøkelser viser at flest velgere setter høyt.

– Dette er sakene vi leverer på, og som burde nå frem til folk, sier Lauvås.

Også han tror at partiet fortsatt får svi for konfliktene som først kom opp etter valgnederlaget i 2017, og deretter varslersakene mot Trond Giske.

– Selv om dette er lenge siden nå, så henger det nok igjen et inntrykk om at vi er et parti som ikke er helt i vater. Jeg mener jo at vi er det nå, sier fylkeslederen.