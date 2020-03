– Det er latterlig. Man trenger tydeligvis ikke bevis lengre for å dømme noen. Så lenge man har et politiskilt, så blir man trodd, sier Freeland til TV 2.

Thomas Freeland (20), bosatt i Tromsø, tar fagbrev som vekter, og er avhengig av å ha førerkort i lærlingjobben sin.

TV 2 skrev i februar om 20-åringen, som fryktet at han mistet både førerkortet og jobben etter at han 3. januar ble stanset av politiet da han var på jobb.

Politimannen som stanset Freeland mente at det var et lys fra en mobiltelefon som lyste opp i bilen.

Freeland har diabetes 1, og hevder at han på det aktuelle tidsrommet trykket på apparatet som hele tiden viser blodsukkernivået hans.

– Måleren piper hvis blodsukkeret er på vei opp eller ned, slik at jeg kan ligge et steg foran og ikke bli en fare i trafikken. Og så blir jeg faktisk tatt for å være en fare i trafikken, sier Freeland.

Åtte prikker

Fredag i forrige uke møtte 20-åringen i Nord-Troms tingrett, og dommen var klar mandag.

Freeland mister lappen i seks måneder. Dette fordi han hadde fire prikker fra før. Og siden han enda er i prøvetiden, vil han få fire nye prikker for hendelsen 3. januar.

I retten kom det frem at politimannen mente at Freeland trykket på en skjerm som var større enn blodsukkerapparatet til Freeland. På dette ble politimannen trodd av retten.

Politimannen som stanset Freeland ba også om å få se på telefonen til 20-åringen.

Her fant han ingen aktivitet på meldings- eller anropsloggen. Dette mente retten ikke hadde betydning for vurdering av saken, da mobiltelefonen har flere anvendelsesområder enn dette.

Freeland får også en bot på 2.000 kroner, og må i tillegg dekke saksomkostninger og advokatutgifter.

Usikker på fremtiden

At 20-åringen nå mister lappen i seks måneder, kan gi store konsekvenser for hans jobb som lærling.

– Jeg vet ikke helt med jobb nå. Jeg må ta noen telefoner. Jeg føler bare at alt håp er ute, sier han like etter at han har fått beskjeden om at han mister førerkortet.

I jobben er han avhengig av å kjøre, og i retten forklarte han blant annet at han må kjøre noen bestemte ruter for å få fagbrev. Etter at han mistet lappen, ble han satt på andre ruter. I tillegg fikk han mindre oppdrag – noe som gjorde at han også gikk ned i lønn.

– Ting blir satt på vent, med mindre det snur seg. Jeg har ikke peiling på hva som skjer videre, sier han.

Han påpeker at han kommer til å anke rettens avgjørelse.

– Vi får se om jeg kommer noen vei med det, avslutter han.