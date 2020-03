Se Manchester-derbyet på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag fra kl. 17.00.

Det har vært flere bom enn treff i jakten på nye spillere for Manchester United etter at Sir Alex Ferguson takket for seg i mai 2013.

The Athletic skriver at Manchester United nå jobber med å sette sammen et team på åtte personer som skal være med å identifisere mulige forsterkninger med egne analyser og tall de selv samler.

Manchester United er ikke bare langt bak sine argeste rivaler på Premier League-tabellen. De skal også være et stykke opp til Manchester City og Liverpool når det gjelder analysearbeid rundt spillerkjøp. Det vil de nå forsøke å endre.

Thorstvedt: – De må ligge i forkant

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt har vanskelig å se for seg at Manchester United ikke allerede har et analyseteam på plass.

– Det rareste med denne nyheten er om de ikke har hatt det allerede. Har de ikke hatt det, er det virkelig på tide, sier den tidligere Tottenham-målvakten.

– De jobber med analyse av eget lag og motstandere. Spørsmålet er hvor mye involvert de er i prosessen med å rekruttere spillere. Manchester United er veldig akterutseilt hvis de kjører på med å stole på noen agenter og satse på at de kommer opp med noen navn. Du må prøve å ligge i forkant og peile deg inn på de riktige objektene, ikke være avhengig av agenter, sier han.

Kilder i Manchester United, som The Athletic hevder å ha snakket med, uttrykker en bekymring til at et nytt analyseteam ikke kommer til å bli lyttet til. Ifølge avisa skal klubbens speiderapparat føle at de av og til blir oversett.

Analysearbeidet til Liverpool skal være det mest avanserte i Premier League, mens Leicester ansatte nylig sin første analysesjef i form av Mladen Sormaz etter ønske fra manager Brendan Rodgers, skriver The Athletic.

Ser en klar United-filosofi nå

– Nå har Manchester United truffet ganske bra på de siste signeringene som er gjort. Jobben til en sånn gjeng er å finne spillere som er verdt mer enn de faktisk koster. Da må du ha gjort mye analyse. Dette er litt «Moneyball», sier Thorstvedt.

Daniel James, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire og Bruno Fernandes er signert permanent etter at Ole Gunnar Solskjær tok over som manager. I tillegg er Odion Ighalo hentet på lån fra kinesisk fotball ut sesongen.

– Det virker som om Manchester United har en veldig klar filosofi nå. De bruker heller mer penger når de er sikre på det, slik de gjorde med Maguire for eksempel, sier Thorstvedt.

– Det tok en stund før man oppdaget at Wan-Bissaka var vanskelig å komme rundt, men var mye tynnere offensivt, men det kan de utvikle. Alle backer blir sammenlignet med Liverpool sine, og da sliter du, for de er ganske enorme. Men det er veldig vanskelig å ta dem på rekken med spillere de har kjøpt. Så har du Daniel James som er bra speidet, selv om det har stoppet litt opp etter å ha hatt en «hot streak» i august. De andre ser bra ut, sier Thorstvedt.