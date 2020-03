Sokratis banket inn 1-0 til Arsenal i FA Cup-møtet med Portsmouth. På overtid av første omgang slo Reiss Nelson et innlegg inn i feltet og der dukket grekeren opp, som hamret ballen i nettet på direkten.

Etter hvilen doblet Eddie Nketiah ledelsen da han sprang inn innlegg fem minutter ut i omgangen. Innlegget var igjen servert av Nelson.

Det var godt nytt for Arsenal som mistet Lucas Torreira til skade tidligere i kampen. Uruguayaneren ble utsatt for en tøff takling fra hjemmelagets James Bolton etter et kvarter.

Torreira lå og vrei seg i store smerter på Fratton Park og holdt seg til ankelen. 24-åringen måtte forlate kampen på båre etter 17 minutter og ble erstattet av Dani Ceballos.

Bolton var på ball i den kraftfulle taklingen. Dommer Mike Dean ga ikke kort til Portsmouth-spilleren og situasjonen endte med innkast til Arsenal.

Portsmouth, som til daglig spiller på nivå 3 i England, kom best i gang på eget gress og presset Arsenal i åpningsminuttene. Likevel var det Arsenal som kunne gå til pause med ledelse etter scoring av Sokratis.

