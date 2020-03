At Norge er et annerledesland på nybilsalg er ingen hemmelighet. Her skiller vi oss virkelig ut.

Det ser vi igjen på de rykende ferske registreringstallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Når februar er oppsummert, ser vi at de fem mest solgte bilene her til lands så langt i år er elbiler. Og ikke minst: At Norges mest solgte bil er en elektrisk SUV som fort koster minst tre kvart millioner kroner.

Audi e-tron heter den. Over 2.000 nordmenn har blitt nye eiere av e-tron så langt i år. Det gjør den til Norges suverent mest solgte bil så langt. Den posisjonen har den ingen andre steder i verden.

Holder koken

Det nøyaktige antallet er 2.073. Med det har e-tron skaffet seg en solid luke ned til Volkswagen e-Golf på andreplassen. 1.271 nye e-Golf er solgt og registrert i januar og februar. Det er et imponerende høyt tall, tatt i betraktning at denne modellen nå er på vei ut. Produksjonen av e-Golf stopper i sommer, da skal nye ID.3 fra Volkswagen ta over.

Nissan Leaf er på tredjeplass så langt i år. Nissans elbil-suksess har gått unna i 850 eksemplarer. Det er 55 mer enn Renault Zoe på fjerdeplassen. Zoe kom i helt ny utgave i fjor. Da lot utleveringene vente på seg, men nå er det full fart rundt om hos landets Renault-forhandlere.

Ny leveringssituasjon er det også for Hyundai Kona. Her var det tidligere lange ventelister. Nå har importøren fått tilgang på langt flere biler, det merkes også på registreringstallene.

Derfor forsvinner en av Norges mest solgte biler

VW e-Golf synger på aller siste verset. Men salget er fortsatt svært bra i Norge.

Kommer som ladbar hybrid

På sjetteplass så langt i år finner vi den første ikke-elbilen som klarer å blande seg inn helt i toppen. Vi snakker om Mitsubishi Outlander, en ekte veteran blant de ladbare hybridene. Outlander har solgt svært godt i Norge i mange år og holder koken på en imponerende måte. 698 nye biler har blitt registrert i årets første måneder.

På syvendeplassen er det elbil igjen, nærmere bestemt lille BMW i3. Også den har vært med i mange år. Den selger fortsatt godt, selv om antallet er ned nesten 50 prosent fra samme periode i fjor.

Toyota RAV4 holder åttendeplassen. Den selges i dag som hybrid. Senere i år kommer den også som ladbar hybrid, det kan nok særlig Mitsubishi Outlander få merke godt.

Topp 10: Bilene som har økt mest i verdi

Dette er den ladbare utgaven av Toyota RAV4, bilen kommer til Norge senere i år.

Nesten 50 prosent er elbil

På niendeplass finner vi Hyundai Ioniq som også er en elektrisk bestselger, mens Kia Soul tar tiendeplassen.

På merkefronten er det Volkswagen som har fått best start på året. 2.306 nye biler har de solgt og levert ut så langt i år. Audi på andreplass ligger på 2.242, mens Toyota tar tredjeplassen med sine 2.062 biler.

Ser vi på drivlinjer, ble det i februar registrert 5.145 nye personbiler med nullutslipp. Det er 629 flere (+ 13,9 prosent) enn i februar 2019. Nullutslippsbilene hadde 49,7 prosent markedsandel blant personbilene i februar, i februar 2019 var markedsandelen 40,6 prosent.

11,2 prosent av alle nyregistrerte personbiler hadde bare dieselmotor, i februar 2019 var andelen 16,8 prosent. 9,7 prosent av de nye personbilene registrert i februar hadde bare bensinmotor, mens bensinandelen i februar 2019 var 18,8 prosent.

Elbilene går sin seiersgang i det norske markedet. I februar var de hårfint unna en markedsandel på 50 prosent.

LES MER: Nei, flere tusen nordmenn har ikke gjort noe dumt

Se video av Audi e-tron under: