Frp med ti hastetiltak for å «forberede Norge»

Frp frykter at Norge kan rammes av en ny flyktningsstrøm etter at Tyrkia ikke lenger vil stanse flyktninger som vil til Europa.

Frp-leder Siv Jensen ba regjeringen i forrige uke om å stenge grensen for nye flyktninger, begrense retten til familiegjenforening og la være å behandle asylsøknader for flyktninger som har reist gjennom et trygt land.

Tirsdag fremmer Fremskrittspartiet ti forslag i Stortinget.

– Vi ser dramatiske bilder fra Europas yttergrenser i Hellas, der vi ser at Tyrkia har åpnet sine grenser. Vi må være klare. Vi har 2015 friskt i minne og må være klare til å håndtere en ny situasjon, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til TV 2.

– Hva er det som gjør at du mener Norge ikke er klare slik regelverket er i dag?

– Noen av bestemmelsene vi innførte i 2015 gang er fjernet, til tross for at Høyre og Frp ønsket å opprettholde det i 2017. Det gjelder blant annet muligheten for å instruere Utlendingsnemnda. Vi mener det er helt nødvendig å få på plass den bestemmelsen slik at vi kan lage instrukser og sørge for at vi ikke behandler asylsøknader fra mennesker som har hatt opphold i andre land som Tyrkia, sier Listhaug.

Frp vil at Utlendingsdirektoratet (UDI) skal instrueres til å ikke realitetsbehandle asylsøknader fra personer som har oppholdt seg i Tyrkia eller et annet land der de ikke var forfulgt.

Forventer støtte fra Høyre

Ni av de ti forslag har Frp og Høyre tidligere har foreslått sammen, da de to partiene satt alene sammen i regjering.

– Høyre må nå sette foten ned i regjering, og sette Norges interesser først. Vi har ikke råd til at Venstre og KrF skal diktere landets asylpolitikk, sier Listhaug.

Her er de ni forslagene Høyre og Frp tidligere har vært enige om:

1. Gjeninnføre skillet mellom konvensjonsflyktninger og andre asylsøkere.

2. Midlertidig oppholdstillatelse for enslige, mindreårig asylsøkere.

- Frp vil bare gi enslige mindreårige midlertidig opphold uten rett på familiegjenforening.

3. Krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for familiegjenforening

4. Regler om underholdskrav må også omfatte asylsøkere og flyktninger

5. Tilknytningskrav for familiegjenforening

- Frp mener det bør gjøres unntak fra retten til familieinnvandring med en referanseperson som har fått beskyttelse i Norge, dersom referansepersonen ennå ikke har fått permanent oppholdstillatelse og familielivet trygt kan utøves i et tredjeland som partene samlet sett har sterkere tilknytning til enn Norge.