Får ikke spille Algarve Cup på grunn av koronaviruset

Koronaviruset har ført til at en rekke italienske fotballkamper har blitt utsatt og før Algarve Cup i Portugal har AC Milans spillere blitt satt i karantene.

Det betyr at Stine Hovland ikke får spille for Norge i den tradisjonsrike cupen som starter onsdag 4. mars.

– Hovland og de andre Milan-spillerne kommer fra en by med stadig økende smittefare, og de har da muligens vært i kontakt med en smittet person. Derfor har Milan innført 14 dagers karantenetid og nektet spillerne å dra til Algarve Cup, forteller Norges landslagslege Said Tutunchian til TV 2.

– Hva synes du om den avgjørelsen?

– Jeg synes det er helt riktig. Mange av spillerne bor jo i nabolag med mye smitte, og fordi italienerne ikke har vært like strenge i forebyggingen, har smitten spredt seg veldig raskt der, sier landslagslegen.

– Like farlig som i Norge

NFF har bestemt at alle norske fotballandslag som reiser utenlands til kamper og tunrneringer skal ha med lege. Denne uken skal tre norske kvinnelandslag i fotball delta i turneringer i Algarve i Portugal og på La Manga og i Marbella i Spania.

– Vi har en løpende dialog med Uefa, og har også vært i dialog med arrangøren i Spania og Portugal som følge av den situasjonen som har oppstått. Og vi følger rådene fra helsemyndighetene i Norge, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund til NTB.

Landslagslege Tutunchian frykter ikke for landslaget som møter Danmark i første kamp i Algarve Cup.

– Portugal har ingen påviste tilfeller av koronaviruset ennå, så vi anser faren for å bli smittet der som like lav som i Norge.

Flere italienske spillere satt i karantene

Det er ikke bare Stine Hovland som er blitt satt i karantene. Italia sitt landslags skal også delta i turneringen. De mister Linda Tucceri Cimini, Laura Fusetti, Valentina Bergamaschi og Valentina Giacinti. Alle AC Milan-spillere.

Det andre italienske spillerne får delta i turneringen.

– Hva tenker du om at spillere fra andre italienske klubber skal spille Algarve Cup?

– Jeg vet ikke hvem som er tatt ut på de andre lagene og hvilke regioner i Italia de kommer fra, men jeg vil tro at det italienske landslaget kjører en streng linje og at de portugisiske arrangørene ikke ville ha tatt imot spillere som har vært utsatt for høy smitterisiko, forteller den norske landslagslegen.