På grunn av situasjonen sør-øst i Europa har EUs presidentskap bedt om utsettelse av de planlagte møtene i Brussel tirsdag 3. mars.

Statsminister Erna Solberg reiser derfor ikke til Brussel som planlagt.

– Jeg har full forståelse for dette og ser frem til møter på et senere tidspunkt, sier Solberg til TV 2.

Statsministeren skulle møtt en rekke EU-topper i Brussel tirsdag.

Solberg skulle blant annet møtt den nye presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, for første gang til et offisielt møte.

Foruten møtet med von der Leyen, skulle hun også møtt EUs sjefforhandler for Brexit, Michel Barnier og presidenten i EU-parlamentet, David Sassoli.

Statsministeren i Hellas ga i går kveld beskjed om at landet stanser all behandling av asylsøknader i en måned. Han utløste også en paragraf i EU-traktaten, om hjelp fra andre medlemsland for å ta imot asylsøkere.

EUs utenriksministere møtes til et krisemøte om flyktning og migrant-krisen på onsdag.