– Det har vært en lang dag, forteller Niklas Baarli til God kveld Norge når vi prater med han fra sykehuset i Manila. Uten å ville kommentere ytterligere.

Han var på ferietur i Filippinene med tidligere P3-kollega Ronny Brede Aase, da det skjedde en stygg ulykke ute i båt.

Båten som skulle frakte de fra en øy til en annen ble truffet av en stor bølge.

– Niklas ble slått bakover og landet med hele vekta på korsryggen mot en kant. Veldig veldig uflaks, sier forloveden Benjamin Silseth som sitter hjemme i Norge.

Kjempebrudd i ryggen

Ulykken førte til luftambulanse og sykehusopphold for radioprofilen, og fra sykesenga på sykehus i Manila delte Baarli en oppdatering på sin egen Instagram mandag ettermiddag.

– Det viser seg at jeg har et kjempebrudd i ryggen, et stort kompresjonsbrudd, forteller han på sin Instagram-profil.

Han forklarer videre at han venter på svar fra CT som avgjør om han får lov til å dra hjem etterhvert, eller om han må bli igjen og operere der.

Bekymret for kjæresten

Forloveden Benjamin Silseth innrømmer at han er kjempebekymret og vil bare få han hjem.

– Det har vært ganske drit og Niklas er ganske sliten. Det er ikke noe gøy å være i Norge, når han er i Filippinene og han ikke vet når han får komme hjem. Aller helst vil jeg bare reise dit, men håper han får beskjed om at han kan reise hjem, sier han.

Fikk ikke komme på sykehus

Før Baarli fikk komme på sykehuset i Manila opplevde han å bli nektet hjelp ved et annet sykehus.

Han skriver til VG at han egentlig skulle bli sendt til Bangkok for nærmere undersøkelser og en eventuell operasjon.

– Bangkok ville ikke ta imot meg på grunn av koronafrykt, så det ble sykehus i Manila i stedet, forteller Baarli til VG.

Risikerer koronakarantene

Silseth forteller at han og Baarli har snakket om at han eventuelt må i karantene når han kommer hjem, siden han tross alt ligger i sykehus på Filippinene.

– Det er jævlig kjedelig når man er skadet og har det vondt, da vil man bare hjem. Men slik vi har forstått det er det ikke et utsatt område. Han har jo allerede vært i Thailand, så det er ikke den største bekymringen.

Baarli selv forteller til VG at han er ved godt mot.

– Utover det er jeg ved godt mot og satser på at jeg slipper unna karantene med brukket rygg når jeg kommer hjem, sier Baarli til VG.