TV 2 har tidligere skrevet om at Oslo politidistrikt har straffet dobbelt for narkotikabesittelse i deler av Oslo.

Den forhøyede bøtesatsen har vært i bruk siden 2010.

Nå settes ordningen på vent, mens politiet undersøker om de forhøyede bøtesatsene har virket som de var tiltenkt.

Visepolitimester i Oslo politidistrikt, Bjørn Vandvik, forklarer hvorfor politiet først nå har bestemt seg for å undersøke om ordningen har fungert.

– Etter at vi har sett hvordan saken er blitt oppfattet i det offentlige ordskifte har vi hatt en intern diskusjon i politiet om ordningen med høyere bøtestraffer treffer etter intensjonen og har ønsket effekt, forklarer Vandvik til TV 2.

Visepolitimesteren understreker at ordningen har vært rettet mot de som selger narkotika, ikke mot rusmisbrukerne.

– Fremover vil vi følge vanlig bøtepraksis, inntil vi har kommet frem til om ordningen skal videreføres eller ikke, avslutter Vandvik.

– Manglende respekt

Leder i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Kenneth Johansen, reagerer på at politiet ikke har undersøkt effekten av ordningen tidligere.

– De har brukt spesielle tiltak mot folk i spesielle situasjoner uten å vite om det har funket. Det tyder på en manglende respekt for de det gjelder.

Johansen tviler på at politiet vil lykkes i å finne en effekt av dobbelstraffen.

– Jeg tror de vil komme frem til at de ikke kan dokumentere effekten, og selv om de skulle klare det, ville ikke ordningen være rettferdig. Det er sånn at vi skal ha likhet for loven, avslutter RIO-lederen.

MISFORNØYD: Kenneth Johansen fra RIO mener at politiet burde ha undersøkt om ordningen fungerer tidligere. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Et forent bystyre

Rødt-politiker Sofie Rana stilte spørsmålet om ordningen burde vedvare, under spørretimen i bystyretmøtet på onsdag.

– Regjeringspartiene krangler om rusreformen, men alle partiene fra FrP til Rødt er enige i at straff og bøter ikke hjelper rusmisbrukere. Den ekstra straffen påfører ekstra gjeld til mennesker som allerede er i en vanskelig situasjon. Vil byråden forsvare dette, spurte Rana.

Rana fikk støtte fra representanter fra partiene Venstre, Folkeaksjonen Nei til Bompenger, Senterpartiet og Høyre.

Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Samy Gamal (SV) erkjente at han selv var "kritisk" til dobbelstraffen, før han sa at han skulle ta opp saken i politirådsmøtet.

Høyesterett

I 2013 ble bøtesatsene prøvd i rettssystemet.

– Saken ble anket til Høyesterett, der vi fikk medhold. Så har vi håndhevet denne praksisen frem til vi skulle revidere bøtedirektivet i 2019. Da foreslo politimesteren å konkretisere hvor denne praksisen skulle brukes, har politiadvokat Henriette Taxt Røstadli tidligere sagt til TV 2.

19. desember i 2019 la Oslo politidistrikt til et nytt vedlegg til bøtedirektivet, som skrev at de høye bøtesatsene nå skulle brukes på «steder der det er en åpenlyst omsetning av narkotika» og «steder der det er en spredningsfare til unge».

Nå har politiet altså besluttet at ordningen settes i bero.