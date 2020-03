Liverpool er på vei mot sitt første ligatrofé på 30 år, men The Telegraph meldte forrige uke at det er ingen garanti for at de røde kan heve Premier League-pokalen i mai.

Liverpools triumfferd kan bli stoppet av koronaviruset, men Liverpool-manager Jürgen Klopp fnyser av avisrapportene.

– Jeg tror ikke Liverpool-fansen tenker på det. Om vi nuller denne sesongen, hvem skal spille da Champions League neste sesong? Da jeg først leste det, tenkte jeg «wow». Her har noen bare skrevet det noe som noen har tenkt, sier Jürgen Klopp på mandagens pressekonferansen før møtet med Chelsea i FA-cupen tirsdag kveld.

– Det er en fin historie, men Liverpool-supportere er ikke så dumme at de tror på det, fortsetter serieledernes manager.

Heller ikke TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller hadde tro på at Premier League-sesongen kunne bli slettet som følge av koronaviruset.

– Det er ett og annet panel i FA som gjør mye rart, men der tror jeg grensen går, kommenterte han på The Telegraphs sak.

En rekke sportsbegivenheter den siste tiden har blitt avlyst på grunn av viruset som sprer seg som ild i tørt gress. Flere Serie A-kamper ble avlyst i helgen, mens alle kampene i den sveitsiske toppdivisjonen ble utsatt.

Så langt er engelsk fotball uberørt av viruset. Ifølge Daily Mirror har Newcastle lagt ned forbud mot håndhilsing mellom spillerne.

Klopp kunne for øvrig melde at Joe Gomez og James Milner er friske og tilgjengelige til kampen mot Chelsea. Jordan Henderson og Xherdan Shaqiri er fortsatt på skadelisten. I tillegg er Harvey Elliott, som har fått stor tillit i cupene, ikke med på grunn av spill i UEFA Youth League.

– Vi ønsker å ta oss videre, og det er planen vår. Forhåpentligvis er det noe alle kommer til å se, sier Klopp på spørsmål om han kommer til å stille med et sterkere og mer erfarent lag enn han har gjort i de nasjonale cupene tidligere denne sesongen.

Chelsea har N'Golo Kanté, Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic og Tammy Abraham ute mot Liverpool. Ruben Loftus-Cheek spiller U23-kamp mandag.

Liverpool leder Premier League med hele 22 poeng ned til andreplass og Manchester City, som har én kamp mindre spilt.