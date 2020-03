Fredag mistet Jenni Buzuayehu Solbø (26) livet da hun falt ut av et vindu i fjerde etasje i bydelen Briskeby i Oslo.

Nå minnes familie og venner en livsglad og utadvent jente som tok de mulighetene livet hadde å by på.

– Hun var elsket av veldig mange. Det blir en tom tid fremover hvor en latter og et smil kommer til å mangle, forteller Petter Randen (29), en nær venn av Jenni.

Jenni sine foreldre har tidligere uttalt seg om saken til Nordlys. De har gitt tillatelse til at denne saken blir publisert.

En ulykke

Jenni hadde vært på fest fredag kveld, og da hun skulle forlate festen skjedde ulykken.

– Hun lente seg til et lukket vindu i trappeoppgangen, men hengslene var ikke festet ordentlig, forteller Randen.

Han var ikke selv tilstede på festen, men mener det er viktig å få frem at hendelsen var en ulykke.

– Det er viktig å få fortalt at dette var en ulykke, og at tilfeldighetene førte til at dette skjedde, sier Randen, som har kjent Jenni siden 2015.

Randen har hatt kontakt med Jenni sine foreldre daglig etter ulykken, og lørdag samlet foreldrene datterens nære venner i leiligheten hennes.

– Både venner fra Tromsø, hvor hun kommer fra, og fra kosmetikkbransjen samlet seg på lørdag for å minnes Jenni. Man skjønner lett hvor hun kommer fra, med så varme og åpne foreldre, forteller han.

TREKLØVER: Katharina Andresen, Petter Randen og Jenni Buzuayehu Solbø ble ofte kalt for «trekløveren». Foto: Privat.

«Levde i nuet»

Randen forteller at Jenni har jobbet flere år i kosmetikkbransjen, og at hun i høst begynte å studere på BI.

– Jenni var flink til å ta muligheter og levde i nuet. Dette viser hvor tilfeldig og skjørt livet kan være. Den ene dagen er man her, og den andre dagen ikke, sier Randen.

Kompisen beskriver Jenni som en person som alltid stilte opp for andre, og som var trøstende og støttende for vennene sine. Samtidig la hun aldri noe mellom og var en ærlig person.

– Hun var ærlig og direkte. En ekte tromsøværing, sier Randen.

Han minnes en historie faren til Jenni har fortalt som beskriver henne godt.

– Hun gjorde seg raskt bemerket hos folk. Jenni var adoptert, og faren hennes har fortalt at en av de første setningene hun sa var «se på mæ», sier Randen.

STOR VENNEKRETS: Jenni hadde en stor vennkrets fra Tromsø og kosmetikkbransjen. Foto: Privat.

Trekløver

Kompisen forteller at Jenni hadde en stor vennekrets, og at mange kjente til henne.

– Hun hadde et stort nettverk, og det er mange som vet hvem hun er, sier Randen.

Selv var han mye sammen med Jenni, og sammen med Katharina Andresen ble de ofte kalt for «trekløveren».

– Vi er evig takknemlige for all den tiden vi fikk med Jenni. Vi har hatt utrolig mange fine opplevelser og stunder sammen. Alt fra utenlandsreiser til sene søndagskvelder med Disney og take-away, forteller Andresen.

Randen forteller vennene i etterkant av hendelsen har tatt et glass rødvin, fordi Jenni tidligere hadde sagt at «rødvin gjør tunge tider lettere».

– Alle er preget av stor sorg, men vi er flinke til å samles og ta den tiden vi trenger. Vi gråter, men husker å le også, det hadde Jenni forventet at vi gjorde, sier Randen.