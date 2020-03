Se Nations League-trekning på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo kl. 18

Trodde du det var vanskelig å kvalifisere seg til EM 2020? Det blir bare småtterier sammenlignet med VM 2022.

13 europeiske nasjoner skal til VM i Qatar. Ti gruppevinnere fra den vanlige VM-kvaliken, som trekkes 29. november, blir direktekvalifiserte. Tolv lag skal spille playoff om de tre siste plassene. Ti av disse lagene er gruppetoere fra den vanlige kvaliken. De to siste plassene kommer via Nations League.

Det er bakteppet før kveldens Nations League-trekning.

Norge rykket opp på nivå B etter forrige Nations League-runde. Slik ser de forskjellige pottene ut på nivå B:

Pott 1: Russland, Østerrike, Wales og Tsjekkia.

Pott 2: Skottland, Norge, Serbia og Finland

Pott 3: Slovakia, Tyrkia, Irland og Nord-Irland

Pott 4: Bulgaria, Israel, Ungarn og Romania

Det er altså bare to nasjoner som tar seg til playoff via Nations League. Dette er de to beste gruppevinnerne (basert på Nations League-rankingen) som ikke har klart å kvalifisere seg til VM eller VM-playoff via vanlig kvalik.

Norge må altså vinne gruppen sin på nivå B for å ha mulighet til å ta én av de to playoff-plassene via Nations League.

Det finnes en sannsynlighet for at samtlige gruppevinnere på nivå A og B blir blant de to beste i den ordinære kvaliken. Det åpner for at gruppevinnere på nivå C kan ta seg til playoff. Norge kan altså bli nummer to i sin Nations League-gruppe på nivå B og se at C-nasjoner som Albania og Georgia kommer til playoff.

Playoff-nåløyet i Nations League er trangt, men kampene som spilles er ikke helt uten betydning. De fire gruppevinnerne på nivå B rykker opp til nivå A. Dersom Norge rykker opp, vil det bli lettere å kvalifisere seg til EM-playoff i 2024. Dersom Norge havner sist i puljen, må Lars Lagerbäcks mannskap ta den tunge veien ned på nivå C.