Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) senket mandag sitt anslag for den globale veksten i 2020 fra 2,9 til 2,4 prosent.

Dette nivået er det laveste siden finanskrisen i 2008 og 2009.

Men selv dette scenarioet kan være for optimistisk, siden det forutsetter at spredningen av viruset snart kommer under kontroll. Hvis ikke kan den global økonomiske veksten falle til 1,5 prosent – nesten en halvering av veksten som OECD forventet før covid-19-viruset begynte å spre seg i Kina.

– Koronaviruset utgjør den største trusselen mot den globale økonomien siden finanskrisen, het det i en uttalelse fra OECD da en ny rapport om situasjonen ble offentliggjort mandag.

Organisasjonenes sjeføkonom Laurence Boone advarer om at det nå er fare for at en ny finanskrise kan oppstå.

– Etter mitt syn er det superviktig at vi ikke utløser en finanskrise i tillegg til helsekrisen, sier Boone.

Virus: EU hever farenivået

Det europeiske smittevernbyrået ECDC hever farenivået i EU fra moderat til høy på grunn av utbredelsen av koronaviruset.

Det opplyser EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på en pressekonferanse i Brussel mandag.

– Vi har en situasjon som er veldig kompleks. Den krever et raskt, men også et samordnet svar, sier hun.

Koronaviruset har nå spredd seg til hele Vest-Europa etter at Portugal mandag bekreftet to tilfeller av smitte.



