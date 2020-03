Thomas Numme fylte nettopp 50 år, og hele 25 av disse har han tilbrakt med kona, Annette Walther Numme (48).

Gjennom vinteren har de delt sine erfaringer med seerne i «Casa Numme», og da God kveld Norge møter ekteparet nettopp der forteller Annette at det til tider var svært vanskelig å være gift med en TV-kjendis.

Grudde seg til helgene

Annette tenker spesielt på årene da Thomas ledet Idol og Senkveld sammen med Harald Rønneberg.

– Det var veldig kaotisk. Jeg var jo veldig stolt av han, og syntes det var veldig gøy at han fikk til de programmene. Men vi hadde jo tre små barn, så jeg husker at det var en periode hvor jeg gruet meg til helgene, forteller hun og utdyper:

– Hvordan skulle jeg klare å slå i hjel hele helgen med tre masete barn?

Thomas måtte nemlig jobbe sent hele uka igjennom.

– Jeg var aldri hjemme før midnatt på en vanlig dag, og på Idol var det ofte også i helgene. Det var en ganske «heavy» periode, men så var det så gøy også fordi det var et fenomen. Jeg var med på noe som bare vokste og vokste, så det var en galskap-periode, minnes Thomas.

Hentet i barnehagen i Kiss-kostyme

Men det hendte av og til at Annette ble syk, eller ikke kunne hente i barnehagen av andre grunner, og slikt blir det gode historier av.

Det tok to timer å få Thomas og Harald til å se ut som bandet Kiss.

– Vi hadde sånne Kiss-figurer, som det tar to timer å sminke. Så er Annette på en tremånederskontroll med yngstemann. Der er det noe som skjærer seg slik at hun ikke kan hente i barnehagen, forteller Thomas, som da har sittet to timer i sminkestolen for å se ut som Kiss.

– Så jeg dro og hentet i barnehagen i full Kiss-outfit, og han gutten vår på tre år ser opp på meg og begynner å grine, ler han.

– Jeg måtte lene meg ned og si: «bare hør på stemmen min, Edvard, det er pappa!».

Annette ler av historien ved siden av.

– Det var så mange dumme ting i den perioden der. Vi hadde ikke helt kontroll, men det har gått fint. Vi sitter her nå, smiler hun.