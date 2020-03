– Vårt utgangspunkt er at vi trenger domstolene tilgjengelig for alle som trenger det, som kan få prøvd sine saker innen rimelig tid og fatte riktige avgjørelser uansett hvor man bor i landet vårt, sa Mæland på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Den regjeringsoppnevnte Domstolkommisjonen foreslo i høst å redusere antall tingretter fra 60 til 22 ved å gjennomføre en rekke sammenslåinger.

Kommisjonen mener at det bør foretas en kraftig sentralisering av domstolene i samtlige fylker. En rekke små tingretter foreslås slått sammen med andre og i hovedsak samlet i større byer.

Etter at kommisjonen hadde lagt fram sitt forslag sa statsminister Erna Solberg (H) at kuttet fra 60 til 22 tingretter trolig er altfor sterkt.

Mandag holdt justisminister Monica Mæland (H) pressekonferanse om domstolsstrukturen.

Regjeringen går inn for å redusere antallet rettskretser, men vil beholde alle rettssteder. I dag er det 60 rettskretser med 69 rettssteder.

– Vi tror dette vil løse mange av de problemene vi står overfor i dag, sa Mæland.

Et av ankepunktene med dagens ordning er at små fagmiljøer gjør domstolene sårbare. Om dommeren for eksempel er syk, kan det føre til at saken blir utsatt.

