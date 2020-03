De kniver om å utfordre Donald Trump – dette spår ekspertene

Slik er delegatene fordelt før «Supertirsdag»: Bernie Sanders: 60 delegater

Joe Biden: 53 delegater

Elizabeth Warren: 8 delegater

Michael Bloomberg: 0 delegater

Tulsi Gabbard: 0 delegater

Jokeren Bloomberg

Tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg (77) har satset alt på supertirsdagen, han har på forhånd svidd av over 500 millioner dollar til reklame.

Det ruinerer nok ikke 77-åringen, som er god for over 50 milliarder amerikanske dollar. Kanskje har reklamen virket, etter som han har steget noe på meningsmålingene.

– Er det reklamen som påvirker meningsmålingene eller er det faktisk noe som kan resultere i stemmer, spør Steinhovden, som sier han tror at milliardæren vil klare å sanke inn stemmer «her og der» tirsdag.

DOLLARMILLIARDÆR: Michael Bloomberg har lagt enorme økonomiske midler i valgkampen. Foto: Logan Cyrus/AFP

Jurist og USA-ekspert Sofie Høgestøl sier at et av spenningsmomentene under Supertirsdagen, er hvem som karer til seg stemmene fra velgere som tidligere ville gått for Pete Buttigieg.

– Nå er det Bernie Sanders som leder, men det ser ut som Joe Biden holder på å ta tilbake litt av det terrenget han tapte tidlig i racet. Det er spennende å se om han får en del av stemmene til Pete Buttigieg, sier hun.

Thor Steinhovden sier det ville vært logisk om Buttigiegs stemmer går til Joe Biden eller Elizabeth Warren.

– Men man har sett tidligere i nominasjonsvalg, som i Iowa og New Hampshire, at demokratiske velgere ikke er så konsistente. Det handler også om trynefaktor, sier han.

Steinhovden sier han tror at det viktigste for mange demokratiske velgere er å stemme for kandidater som bryter tydelig med det man har sett tidligere, slik Buttigieg gjorde med sin unge alder og åpenhet om sin legning.

– En kandidat som likner, er Bernie Sanders. Han er ikke lik politisk sett, men han symboliserer en radikal endring fra det som har vært, sier han.

GIR SEG: Pete Buttigieg annonserte 1. mars at han trekker seg fra nominasjonsvalgkampen. Foto: Santiago Flores

Hva om ingen vinner?

Av seks kandidater, ser det altså ut til at det er to som i realiteten kan gå av med seieren i juli. Men det finnes også et tredje alternativ.

– En del av modellene som ser på hva som kan skje, peker på at det er over 60 prosent sjanse for at ingen kandidat kommer til å få flertall alene, og det er veldig spennende, sier Sofie Høgestøl.

Nettstedet FiveThirtyEight mener det mest sannsynlige er at ingen skaffer seg flertall til landsmøtet i Milwaukee i juli, og valget i South Carolina, der Biden vant med overveldende støtte fra afroamerikanerne, styrket ifølge dem den spådommen.

Dersom det blir tilfellet, får man det som kalles en «brokered convention», en ny avstemming der delegatene går gjennom flere voteringsrunder for å enes om en kandidat.

– Det har man ikke hatt siden 1952 hos Demokratene, så det er veldig spennende, sier Høgestøl og legger til at hun i forkant av Supertirsdag har mest tro på FiveThirtyEights modell; at det ikke blir noen vinner.

– Men i og med at Pete Buttigieg valgte å trekke seg på mandag, og at Joe Biden fikk en «boost» i South Carolina, vet man ikke, for det er ikke så mange meningsmålinger som har tatt det med i beregningen ennå. Vi vet ikke hva som er stemningen på bakken, og det er det som blir det mest spennende å se når vi får fasiten på onsdag, sier hun.

Thor Steinhovden understreker at det er en svært uheldig situasjon for Demokratene dersom velgerne ikke enes om en seierherre til slutt.

– Man kan selvfølgelig se for seg en situasjon der det ikke er noen tydelige vinnere, eller kanskje mer sannsynlig at Sanders eller Biden er en relativt tydelig vinner, men ikke har nok stemmer, sier han og legger til:

– Da tror jeg mange på bakrommet vil presse hardt for at andre kandidaters delegater støtter opp om én annen kandidat, i stedet for å ende opp med en «brokered convention». Det er en veldig kjip situasjon for Demokratene dersom det går helt til sommeren før man kan konsentrere seg om å rette skytsen mot Trump.